Экономика

14:55 07.07.2020

Петрашко отрицает необходимость пересмотра макропрогноза

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Петрашко отрицает необходимость пересмотра макропрогноза

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко отрицает необходимость пересмотра макроэкономического прогноза, несмотря на то что инфляция и некоторые другие ожидаемые показатели не соответствуют текущей ситуации.

"Макропрогноз закладывается под бюджет. Будем начинать работать над бюджетом на следующий год - начнем думать над обновлением макропрогноза", - сказал министр в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что нынешняя турбулентность экономической ситуации в Украине и по всему миру не позволяет строить точные прогнозы. Остается неопределенность относительно открытия рынков, границ, а также относительно второй волны заболеваемости COVID-19. "К тому же изменения макропрогноза потребуют изменений в бюджет", - добавил Петрашко.

При этом он подчеркнул, что по поводу спрогнозированного падения ВВП на 5% в этом году ожидания не ухудшились.

"Примерно 5% (ВВП - ИФ). Хотя у меня есть более оптимистичные ожидания при определенных решениях. Мы гораздо лучше вышли из карантина, чем мы думали. Есть существенное обновление определенных направлений", - прокомментировал министр.


Полный текст интервью с Игорем Петрашко будет опубликован в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #петрашко #макропрогноз #минэкономики
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