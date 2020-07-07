Экономика

14:02 07.07.2020

Международные резервы Украины в июне выросли на 12,4% – НБУ

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Международные резервы Украины в июне выросли на 12,4% – НБУ

Международные резервы Украины в июне 2020 года увеличились, по предварительным данным, 12,4% - до $28,516 млрд, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) во вторник.

"Последний раз на таком уровне они находились осенью 2012 года. Существенный рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен как поступлением первого транша по новой программе с Международным валютным фондом (МВФ) и связанного финансирования, так и наращиванием покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке", – указано в сообщении.

Теги: #нбу #резервы
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