Экономика

13:38 07.07.2020

ПриватБанк подаст кассацию на запрет суда истребовать принадлежащие банку 247 АЗС у компаний экс-владельцев банка

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ПриватБанк подаст кассацию на запрет суда истребовать принадлежащие банку 247 АЗС у компаний экс-владельцев банка

Северный апелляционный хозяйственный суд 23 июня отказался удовлетворить апелляционную жалобу государственного ПриватБанка, оставив в силе решение Хозяйственного суда Киева от 10 марта, которым в рамках обеспечения иска 38 компаний, связанных с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, суд запретил возврат или истребование принадлежащей банку сети из 247 автозаправочных станций (АЗС) у соответствующих компаний.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПриватБанка, банк планирует подать кассационную жалобу на советующее решение апелляционного хозсуда.

Как сообщалось, ранее соответствующие 38 компаний также обращались с аналогичными заявлениями об обеспечении иска в 16 делах в хозсуды в Кировоградской, Львовской, Черкасской и Волынской областях, однако получали отказ, так как заявленные меры обеспечения иска являются тождественными удовлетворению исковых требований.

Пресс-служба ПриватБанк отмечала, что с августа по сентябрь-2016 120 нефтебаз и 248 АЗС были переданы менеджментом банка в финансовый лизинг связанным с экс-владельцами ПриватБанка компаниям с последующей передачей в аренду подконтрольным им предприятиям. Отмечалось, что задолженность перед банком по указанным договорам финансового лизинга составляет более 6 млрд грн.

Уточнялось также, что в связи с неуплатой обязательных лизинговых платежей в соответствии с условиями договоров, банк, начиная с 2017 года, в одностороннем порядке расторгает эти договоры и возвращает недвижимое имуществом в свое владение. Так, ПриватБанк через суд пытался расторгнуть договор с сетью из 247 автозаправочных станций.

ПриватБанк подчеркивал, что лизингополучатель и арендаторы сети автозаправочных станций отказываются возвращать имущество финучреждению и блокируют доступ представителей банка в помещения, несмотря на прекращение договоров финлизинга и фактически незаконное использование недвижимости компаниями.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 мая 2020 года по размеру общих активов (580,8 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 действовавших в стране банков.

Теги: #азс #приватбанк #суд
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