Экономика

13:20 07.07.2020

Пандемия нанесла экономике ЕС более сильный удар, чем ожидалось

2 мин читать
Пандемия нанесла экономике ЕС более сильный удар, чем ожидалось

Экономика ЕС в 2020 году переживет глубокую рецессию из-за пандемии коронавируса, несмотря на меры, принятые как на уровне Евросоюза, так и на национальных уровнях, сообщается в летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК).

"Наш летний прогноз показывает, прежде всего, что путь к восстановлению экономики по-прежнему вымощен неопределенностями", - заявил, представляя во вторник экономический анализ ЕК на пресс-конференции в Брюсселе член Еврокомиссии по экономике Паоло Джентилони.

Согласно опубликованному летнему прогнозу, ВВП еврозоны сократится на 8,7% в 2020 году и вырастет на 6,1% в 2021 году. ВВП Евросоюза в целом сократится на 8,3% в 2020 году и вырастет на 5,8% в 2021 году. Таким образом, отмечается в документе, сокращение в 2020 году прогнозируется более ощутимым, чем ожидавшиеся 7,7% для зоны евро и 7,4% - для ЕС в целом. Экономический рост в 2021 году также будет несколько менее устойчивым, чем прогнозировалось весной.

Как объясняют в Еврокомиссии, поскольку снятие ограничительных мер происходит более медленными темпами, чем предполагалось в весеннем экономическом прогнозе, влияние пандемии на экономическую активность в 2020 году будет более значительным, чем ожидалось.

Джентилони перечислил пять основных выводов по прогнозируемому на ближайшие два года развитию экономики ЕС.

"Пандемия нанесла европейской экономике более сильный удар, чем это ожидалось", - сказал еврокомиссар.

Быстрые и решительные ответные политические меры, по его словам, до сих пор позволяют "избежать обрушения европейских рынков труда".

"Мы наблюдаем нарастающую разницу между государствами ЕС. При том, что всех нас поразила одна и та же пандемия, последствия от нее различаются в государствах-членах. Риск возрастающих различий стал причиной, по которой мы предложили совместный план восстановления экономики", - продолжил член ЕК.

По его оценке, инфляция в 2020 году должна остаться относительно низкой.

"Наконец, пятый вывод: неопределенности остаются высокими, а риски, довлеющие над этим прогнозом, ориентированными на понижение", - подытожил Джентилони.

Теги: #ес #коронавирус #экономика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:43 07.07.2020
Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Минске

Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Минске

12:12 07.07.2020
Показатели для послабления эпидемических мер превышают допустимые в девяти областях

Показатели для послабления эпидемических мер превышают допустимые в девяти областях

12:09 07.07.2020
Кулеба назвал 23 страны, куда украинцы могут беспрепятственно путешествовать в условиях пандемии

Кулеба назвал 23 страны, куда украинцы могут беспрепятственно путешествовать в условиях пандемии

10:39 07.07.2020
Ryanair в связи с COVID-19 просит пассажиров до рейса заполнить дополнительные документы

Ryanair в связи с COVID-19 просит пассажиров до рейса заполнить дополнительные документы

10:31 07.07.2020
Количество больных Covid-19 снизилось в 14 областях Украины – СНБО

Количество больных Covid-19 снизилось в 14 областях Украины – СНБО

10:01 07.07.2020
Все лабцентры Украины обеспечены месячным запасом тест-систем для диагностики COVID-19

Все лабцентры Украины обеспечены месячным запасом тест-систем для диагностики COVID-19

09:56 07.07.2020
В Киеве за сутки подтвердили 63 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных – Кличко

В Киеве за сутки подтвердили 63 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных – Кличко

09:24 07.07.2020
В Украине за минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 564 человек, 490 ранее заболевших выздоровели, 21 умер

В Украине за минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 564 человек, 490 ранее заболевших выздоровели, 21 умер

08:17 07.07.2020
КНДР усиливает пограничный контроль, чтобы предотвратить распространение COVID-19 в стране

КНДР усиливает пограничный контроль, чтобы предотвратить распространение COVID-19 в стране

04:37 07.07.2020
В Китае за сутки выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом

В Китае за сутки выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международные резервы Украины в июне выросли на 12,4% – НБУ

Зеленский пообещал гендиректору ТИС Ставницеру равные условия для частных и государственных стивидорных компаний

НБУ на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней удовлетворил заявки двух банков на 1,4 млрд грн

НБУ 2 июля продал на межбанке $150 млн в поддержку гривни, в пятницу рынок успокоился

Глава НБУ рассказал о призывах политиков повысить уровень инфляции до 11% и ослабить курс до 30 грн/$1

ПОСЛЕДНЕЕ

Международные резервы Украины в июне выросли на 12,4% – НБУ

ПриватБанк подаст кассацию на запрет суда истребовать принадлежащие банку 247 АЗС у компаний экс-владельцев банка

Еврокомиссия ухудшила прогноз для экономики еврозоны на 2020г, ожидает падения ВВП на рекордные 8,7%

Минэнерго и Госэнергоэффективности предлагают финансировать энергоэффективность предприятий за счет налога на выбросы СО2

"ДТЭК" благодаря цифровой трансформации сэкономил 150 млн грн

"Укрзализныця" уже принимает 4 цифровых документа "Дии"

Нефть дешевеет на опасениях о медленном восстановлении спроса, цена Brent опустилась до $42,93 за баррель

Украина может войти в отопительный сезон с запасами в ПХГ 25,5-26,5 млрд куб. м – глава "Укртрансгаза"

ЕИБ может выделить Украине €340 млн в рамках Программы восстановления

Минфин расширил число бенчмарк ОВГЗ до 15 выпусков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА