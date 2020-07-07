Еврокомиссия ухудшила прогноз для экономики еврозоны на 2020г, ожидает падения ВВП на рекордные 8,7%

Европейская комиссия (ЕК) ухудшила прогноз для экономики еврозоны на текущий год, отметив, что ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, отменяются более медленно, чем ожидалось.

Согласно новым оценкам ЕК, ВВП еврозоны в 2020 году сократится на 8,7%, что станет рекордным падением. Предыдущий прогноз, опубликованный в мае, предусматривал снижение экономики региона на 7,7% в текущем году.

ВВП Евросоюза сократится на 8,3% в этом году, прогнозирует ЕК. Предыдущий прогноз предусматривал снижение ВВП на 7,4%.

"Спад в экономике Евросоюза в этом году будет глубоким в связи с последствиями пандемии коронавируса, несмотря на быстрые и масштабные ответные меры, принятые как на уровне ЕС, так и на уровне самих государств региона, - отмечается в обзоре Еврокомиссии. - Поскольку снятие ограничительных мер происходит медленнее, чем мы предполагали в нашем весеннем прогнозе, последствия кризиса для экономической активности будут более серьезными, чем мы ожидали".

В 2021 году, согласно оценкам ЕК, экономика еврозоны вырастет на 6,1%, Евросоюза - на 5,8%. В мае прогнозировалось увеличение ВВП соответственно на 6,3% и 6,1%.

"Экономические последствия локдаунов будут более тяжелыми, чем можно было предположить. Мы продолжаем плыть в штормовых водах и сталкиваться со множеством рисков, включая угрозу новой волны пандемии", - заявил Валдис Домбровскис, зампредседателя ЕК, курирующий экономические вопросы.

"Мы можем ожидать восстановления экономики как в этом, так и в следующем году, однако должны сохранять бдительность, отслеживая меняющиеся темпы этого восстановления", - отметил он.

Поскольку ограничительные меры пришлись в основном на второй квартал 2020 года, именно в этом квартале падение ВВП будет наиболее серьезным, отмечают в ЕК.

"В то же время, данные за май и июнь позволяют предположить, что худшее уже позади, - говорится в обзоре. - Восстановление экономики будет набирать силу во втором полугодии, однако его темпы будут отличаться в разных странах ЕС".

Прогноз инфляции для еврозоны на текущий год повышен до 0,3% в годовом выражении с 0,2% ожидавшихся в мае, для ЕС - сохранен на уровне 0,6%.

"Цены на нефть и продукты питания растут быстрее, чем ожидалось, однако их влияние на общий показатель инфляции будет нивелироваться слабостью экономического роста, а также последствиями снижения налога на добавленную стоимость в ряде стран и другими мерами", - отмечают в ЕК.

Прогнозы инфляции в еврозоне и ЕС на 2021 год подтверждены на уровне 1,1% и 1,3% соответственно.

Еврокомиссия предупреждает, что ее прогнозы сопряжены с высокой степенью неопределенности, риски их понижения сохраняются. Прогнозы основаны на допущении, что ограничительные меры в странах ЕС будут постепенно отменяться и второй волны пандемии не случится.

Появление широко доступной вакцины от коронавирусной инфекции могло бы привести к пересмотру экономических прогнозов Еврокомиссией в сторону повышения.

Самые резкие темпы экономического спада среди стран еврозоны в этом году зафиксируют Италия, Испания и Франция - соответственно на 11,2%, 10,9% и 10,6%. Прогнозы для этих стран ухудшены, в мае ожидалось снижение на 9,5%, 9,4% и 8,2%.

В 2021 году ВВП Италии увеличится на 6,1%, Испании - на 7,1%, Франции - на 7,6%, прогнозируют в ЕК.

Экономика Германии, как ожидается, снизится на 6,3% в 2020 году и увеличится на 5,3% в следующем.