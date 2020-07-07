Экономика

13:00 07.07.2020

Минэнерго и Госэнергоэффективности предлагают финансировать энергоэффективность предприятий за счет налога на выбросы СО2

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Минэнерго и Госэнергоэффективности предлагают финансировать энергоэффективность предприятий за счет налога на выбросы СО2

Министерство энергетики совместно с Государственным агентством по энергоэфективности и энергосбережению, Украинско-датским энергетическим центром разработали законопроект, предусматривающий создание фонда энергоэффективной модернизации для финансирования энергоэффективности предприятий за счет налога на выбросы СО2.

Согласно сообщению на сайте Минэнерго, фонд сможет аккумулировать поступления от налога на выбросы СО2 и предоставлять предприятиям компенсации части кредитов на закупку энергоэффективного оборудования.

В Минэнерго уточнили, что речь идет о целевом использовании поступлений от налога на СО2 в размере приблизительно 0,9 млрд грн в год, которые сейчас направляются в общий фонд госбюджета. При этом в министерстве подчеркнули, что вопрос энергоэффективности и энергомодернизации становится все более актуальным в связи с планами внедрения в ЕС фискального механизма регулирования импорта углеродоемких товаров в рамках реализации European Green Deal.

"В 2018 году налог на выбросы 1 тонны CO2 возрос с 41 коп. до 10 грн. Как результат, поступления этого налога возросли с 50 млн грн в 2018 году до почти 1 млрд грн в 2019 году. Эти средства могут стать источником финансирования энергомодернизации предприятий. Ожидаемый результат – сокращение энергопотребления и впоследствии этого – выбросов СО2, создание новых рабочих мест и повышение конкурентоспособности экономики", – сказал врио главы Госэнергоэффективности Константин Гура, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы ведомства.

Теги: #налоги #модернизация #выбросы #энергетика
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