"Укрзализныця" уже принимает 4 цифровых документа "Дии"
АО "Укрзализныця" начало принимать в качестве удостоверения личности при посадке в поезд цифровой студенческий билет через мобильное приложение "Дия" вместо пластикового оригинала.
Согласно сообщению на сайте компании, цифровой студенческий имеет такие же преимущества, как и пластиковый оригинал: идентифицирует личность, подтверждает статус студента и предоставляет скидки.
В "Укрзализныце" напомнили, что льготный проезд предоставляется студентам вузов I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений в:
- общих и плацкартных вагонах,
- вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения,
- всех вагонах региональных поездов,
- поездах пригородного сообщения.
По состоянию на начало июля "Укрзализныця" принимает уже четыре цифровых документа через "Дию": ID-карту, зарубежный биометрический паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет.