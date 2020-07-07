Экономика

12:35 07.07.2020

"Укрзализныця" уже принимает 4 цифровых документа "Дии"

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"Укрзализныця" уже принимает 4 цифровых документа "Дии"

АО "Укрзализныця" начало принимать в качестве удостоверения личности при посадке в поезд цифровой студенческий билет через мобильное приложение "Дия" вместо пластикового оригинала.

Согласно сообщению на сайте компании, цифровой студенческий имеет такие же преимущества, как и пластиковый оригинал: идентифицирует личность, подтверждает статус студента и предоставляет скидки.

В "Укрзализныце" напомнили, что льготный проезд предоставляется студентам вузов I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений в:

- общих и плацкартных вагонах,

- вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения,

- всех вагонах региональных поездов,

- поездах пригородного сообщения.

По состоянию на начало июля "Укрзализныця" принимает уже четыре цифровых документа через "Дию": ID-карту, зарубежный биометрический паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет.

Теги: #укрзализныця #документы #дия
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