Экономика

09:04 07.07.2020

Нефть дешевеет на опасениях о медленном восстановлении спроса, цена Brent опустилась до $42,93 за баррель

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Нефть дешевеет на опасениях о медленном восстановлении спроса, цена Brent опустилась до $42,93 за баррель

Цены на нефть опускаются во вторник на опасениях по поводу возврата ограничительных мер в ряде стран из-за возобновившегося роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Новые вспышки COVID-19 отмечаются в разных регионах мира - от Японии до Ирана и Австралии, а в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн. Ряд американских штатов, включая Калифорнию, Флориду и Техас, были вынуждены вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер.

Эксперты опасаются, что темпы восстановления глобального спроса на нефть будут более слабыми, чем ожидалось, из-за необходимости продления срока ограничительных мер или отмены предыдущих послаблений.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 КВ во вторник составляет $42,93 за баррель, что на $0,17 (0,39%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,3 (0,7%).

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,18 (0,44%) - до $40,45 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,02 (0,05%).

"Энтузиазм рынка, который мы наблюдали вслед за начавшейся отменой карантинных ограничений, ослаб на фоне их частичного возврата из-за нового скачка заболеваемости COVID-19", - отмечает аналитик по рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона в Oanda Джеффри Хэлли.

Потребление бензина в Штатах за три дня праздника по случаю Дня независимости в этом году было на 22% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные GasBuddy.

Отчет по запасам бензина в США покажет их рост на 1 млн баррелей на прошлой неделе, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Запасы нефти, как ожидается, снизились на 3 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 500 тыс. баррелей.

Министерство энергетики США опубликует доклад о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю в среду.

Теги: #цены #нефть
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