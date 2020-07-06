Экономика

21:01 06.07.2020

Украина может войти в отопительный сезон с запасами в ПХГ 25,5-26,5 млрд куб. м – глава "Укртрансгаза"

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Украина может войти в отопительный сезон с запасами в ПХГ 25,5-26,5 млрд куб. м – глава "Укртрансгаза"

Украина может войти в отопительный сезон 2020/21 гг. с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) в объеме 25,5-26,5 млрд куб. м, сообщил генеральный директор АО "Укртрансгаз" Сергей Алексеенко.

"Мы ожидаем, что к началу сезона отбора украинские ПХГ будут заполнены примерно на 25,5- 26,5 млрд куб. м. При этом в 2020 году активный объем газа в ПХГ увеличится до 20% по сравнению с самым высоким показателем за последние десять лет, достигнутым в 2019 году, - 21,8 млрд куб. м. Если такая задача будет выполнена, этот сезон закачки станет самым продуктивным за всю историю украинских газохранилищ", - приводит его слова пресс-служба компании.

По состоянию на 5 июля запасы в ПХГ Украины достигли 20,228 млрд куб. м, увеличившись на 4,444 млрд куб. м с окончания сезона отбора газа из хранилищ 26 марта.

В УТГ отмечают, что существенный вклад в наполнение украинских хранилищ сделали иностранные трейдеры, которые за шесть месяцев текущего года закачали в них 2,6 млрд куб. м газа, что более чем втрое превышает показатели прошлого года.

При этом компании-нерезиденты по состоянию на начало июля хранят в режиме "таможенный склад" 3,6 млрд куб. м газа, украинские – 1,3 млрд куб. м.

По данным УТГ, для транспортировки газа в "таможенный склад" клиенты ПХГ все чаще используют услугу short haul (транспортировка на короткие расстояния), в частности, нерезиденты с начала текущего года закачали через short haul 1,6 млрд куб. м (в т.ч. в июне – 0,8 млрд куб. м), резиденты – 0,14 млрд куб. м.

Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 5 млрд 999,57 млн куб. м (с 21 млрд 783,68 млн куб. м до 15 млрд 784,11 млн куб. м).

В позапрошлый отопительный сезон, длившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).

Теги: #пхг #отопительный_сезон
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