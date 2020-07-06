Экономика

19:34 06.07.2020

ЕИБ может выделить Украине €340 млн в рамках Программы восстановления

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ЕИБ может выделить Украине €340 млн в рамках Программы восстановления

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) может выделить Украине €340 млн в рамках Программы восстановления, свидетельствует информация на сайте банка.

Согласно сообщению, финансирование должно быть направлено на создание, восстановление и улучшение общественных зданий, в том числе административных зданий, школ, медицинских центров и больниц, государственных дорог и мостов, а также на поставки коммунальных услуг.

Программа, в частности, ориентирована на объекты, находящиеся подконтрольных Украине территориях в Донецкой и Луганской областях, а также четырех прилегающих областей - Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской и горсоветов в других областях, чтобы позволить им справиться с притоком внутренних переселенцев, уточнил ЕИБ.

Как указано в сообщении, финансирование предполагается предусмотреть для таких секторов, как вода и водоснабжение, энергетика, градостроительство и транспорт.

Такие меры предусмотрены Специальным планом действий ЕИБ для Украины, рассчитанного на три года с общим финансированием €3 млрд.

Теги: #еиб #кредит
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