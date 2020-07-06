Минфин расширил число бенчмарк ОВГЗ до 15 выпусков

Министерство финансов Украины включило восемь выпусков облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в перечень бенчмарк ОВГЗ, расширив его с семи до 15 выпусков, сообщается на сайте Министрества финансов в понедельник.

Согласно им, среди новых выпусков – UA4000202469 (с погашением 30 сентября-2020), UA4000209225 (25 ноября-2020), UA4000209381 (19 мая-2021), UA4000195176 (11 августа-2021), UA4000204556 (17 ноября-2021), UA4000204572 (3 августа-2022), UA4000201255 (24 мая-2023) и UA4000206460 (22 ноября-2023).