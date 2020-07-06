"Нова Пошта" за I полугодие увеличила доставку посылок на 32%

Компания "Нова Пошта" за январь-июнь 2020 года доставила более 128 млн посылок и грузов, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как подчеркивается в сообщении пресс-службы компании, рост объемов связан с тем, что клиенты стали делать более дешевые покупки, но чаще.

"Такую тенденцию мы заметили в начале карантина и наблюдали до мая, когда произошло ослабление карантина. Средний вес посылок, которые отправляли наши клиенты, составила 3,5 кг, грузов - 80 кг. Особенностью второго квартала стал рост объемов курьерской доставки на 35%", - отмечается в сообщении "Нова Пошта".

В компании также отметили, что запущенная в апреле услуга "доставка лекарств" пользовалась у клиентов популярностью - за три месяца компания сделала более 82 тыс. таких отправлений, из которых 50% были доставлены в села и районные центры.

Больше всего отправлений было осуществлено жителям Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей.

"В первом полугодии выросла и международная доставка. "Нова Пошта Глобал", входящая в группу "Нова Пошта", за этот период доставила более 2,4 млн посылок и грузов, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению компании, такой рост был обусловлен развитием сотрудничества с китайской Cainiao, американской iHerb, а также ростом количества отправлений из магазинов Китая, Великобритании, США и Польши через сервис NP Shopping.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране.

Группа "Нова Пошта" предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" (система Forpost) и "Нова Пошта Глобал".