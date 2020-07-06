Комиссия Ukrainian Startup Fund на восьмом Pitch Day определила 3 стартапа на получение гранта в $50 тыс.

Конкурсная комиссия Ukrainian Startup Fund по результатам восьмого Pitch Day определила три стартапа, которые будут рассмотрены наблюдательным советом и утверждены на получение гранта в $50 тыс.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", комиссия, в частности, присвоила наибольшее количество баллов стартапу по созданию каминов с настоящим пламенем для любой квартиры NeverDark (19,33 балла).

Второе место по решению комиссии занял стартап Ревизион (16,71 балла) - сервис обратной связи и NPS. Платформа позволяет возвращать существующих и привлекать новых клиентов. Формировать положительную репутацию бренда благодаря эффективной системе обратной связи в каждой точке контакта с клиентом.

Третье место занял стартап Upswot (16,67 балла) - повышение эффективности продаж направленных на МСБ с непрерывным мониторингом и инсайтами из 117 альтернативных источников данных.

В целом в ходе восьмого Pitch Day от Ukrainian Startup Fund свои проекты представили десять компаний на стадии seed.

Кроме победителей, набравших более 15 баллов, также были представлены следующие стартапы:

- Activechat (14,29) - платформа для создания сложных виртуальных ассистентов с возможностью автоматизации процесса их разработки на основе AI.

- Timeat (13) - сервис предварительного заказа блюд в ресторанах и кафе. Это помогает пользователям сэкономить лишнее время на ожидание блюд в заведениях, а ресторанам привлечь новых клиентов и ускорить клиентопоток.

- A.D.A.M. (12,57) - биотехнический стартап, фокусируется на био-печати костных имплантатов, используя собственную запатентованную 3D-технологию.

- MOCash (11,17) - платформа для прямого финансирования малого бизнеса частными лицами.

- Poly Diagnostics (09,86) - производство диагностических тестов на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР) в Украине.

- Device Voice (09,86) - аппаратно-программное решение для автоматизации кофейного бизнеса, с использованием запатентованной Self-Checkout технологии и системы телеметрии.

- Trustee Wallet (09,67) - мультивалютный криптокошелек, обеспечивающий возможность мгновенно отправлять и получать виртуальные активы с использованием Visa/MasterCard.

Как рассказали в фонде агентству "Интерфакс-Украина", 10 стартапов, которые ранее были отобраны экспертами, выбирались из 60 стартапов.

В настоящее время на рассмотрении экспертов находятся 500 стартапов.

В целом по состоянию на 3 июля 2020 года насчитывается 1,8 тыс. заявок.

Украинский фонд стартапов - государственный фонд, созданный по инициативе Кабинета министров. Его целью является предоставление финансирования технологических компаний на начальных стадиях развития.