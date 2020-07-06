НБУ необходимо согласовывать монетарную политику с правительством – глава Совета НБУ

Национальному банку Украины (НБУ) необходимо сотрудничать с правительством в рамках согласования монетарной политики в контексте влияния на инфляционные процессы, а также прогнозирования макроэкономических показателей для расчета параметров государственного бюджета, реализации национальных проектов и развития рынка государственных ценных бумаг, заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

"Тесное взаимодействие между НБУ и правительством является одной из наиболее весомых предпосылок эффективности реализации монетарной политики, важность которой возрастает в период кризиса", – написал он в Facebook в понедельник.

По мнению Данилишина, целесообразным также является переход НБУ к реализации денежно-кредитной политики в направлении усиления сбалансированности целей по достижению и поддержанию ценовой стабильности и экономического роста, а также расширение монетарной политики и пересмотр подходов к регулированию банков с целью стимулирования их кредитной активности.

Он полагает, что НБУ необходимо, в частности, пересмотреть свое регулирование в части оценки банками рисков по кредитным операциям.

"Следуя международным стандартам и принципам банковского регулирования, мы планируем устранить те пробелы в нормативно-правовых актах НБУ, которые сдерживают кредитование и не являются критическими с точки зрения финансовой стабильности", – написал он.

Данилишин отметил, что регулятору также необходимо ввести дополнительные инструменты по поддержки ликвидности банковской системы для непрерывного кредитования бизнеса и населения.

"Для этого мы планируем расширить инструментарий монетарной политики, в частности путем введения целевого рефинансирования и расширения перечня активов, которые могут выступать обеспечением по таким кредитам", – отметил он, добавив, что центробанк также может поддержать приоритетные направления кредитования с помощью специальных программ по рефинансированию.

Он добавил, что Нацбанку совместно с Министерством финансов и наблюдательными советами государственных банков следует пересмотреть политики управления рисками этих банков с целью активизации кредитования предприятий реального сектора и государственных приоритетных проектов.

"Считаю также целесообразным продолжить привлечение международных институциональных инвесторов в капитал государственных банков, что позволит не только увеличить доступный для кредитования финансовый ресурс, но и повысить эффективность их работы", – отметил глава Совета НБУ.

По мнению Данилишина, у НБУ кроме того есть достаточный инструментарий и пространство для более активного насыщения экономики финансовыми ресурсами по приемлемой стоимости без усиления инфляционного давления.

Глава Совета НБУ также полагает, что регулятор, с учетом угрозы широкомасштабного кризиса в фискальном секторе, может возобновить операции по ОВГЗ на вторичном рынке.

"Целью таких операций будет поддержание ликвидности рынка ценных бумаг (в том числе с целью упрощения размещений ОВГЗ на первичных аукционах) и контроль за кривой доходности на длинных сроках (с целью увеличения влияния трансмиссионного механизма монетарной политики)", – написал он.

Данилишин полагает, что целый ряд аспектов деятельности банковского, небанковского финансового рынков и НБУ требует законодательного урегулирования, в том числе в контексте усиления сбалансирования целей регулятора и расширения контроля общества за его деятельностью.

Он добавил, что на очереди также ряд законопроектов по регулированию рынков небанковских финансовых услуг – страховых компаний, кредитных союзов и других финансовых компаний.

"Мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество с профильным комитетом Верховной Рады по подготовке этих и других законопроектов, которые касаются финансового, в том числе, банковского сектора", – подчеркнул глава Совета НБУ.

По его мнению, сегодня фундаментальные основания для девальвации курса гривни отсутствуют – текущий счет, который определяет фундаментальное значение курса национальной валюты, является позитивным.

"Объем международных резервов НБУ составляет более $28 млрд, что является не только достаточным для сглаживания любых чрезмерных колебаний курса, но и значительно больше, чем весь объем наличной и безналичной гривни в экономике", – написал он.

"Мы готовы к проведению регулярных валютных интервенций на межбанковском рынке для сглаживания избыточного спроса на иностранную валюту в объеме, который будет для этого необходим. В случае, если банкам потребуется наличная иностранная валюта для подкрепления касс, мы готовы их обеспечить ею из резервов НБУ", – резюмировал глава Совета НБУ.