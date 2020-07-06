Экономика

11:17 06.07.2020

Первый контейнерный поезд из Уханя прибыл на станцию УЗ "Киев-Лески"

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Первый контейнерный поезд из Уханя прибыл на станцию УЗ "Киев-Лески"

Первый прямой контейнерный поезд между Уханем (Китай) и Киевом и второй, отправленный из КНР, прибыл на станцию АО "Укрзализныця" (УЗ) "Киев-Лески".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в составе поезда перевезено 43 сорокафутовых контейнера с сульфатом магния, оборудованием, алюминиевыми рамами, одноразовыми шприцами, флаконами ПЭТ, другими изделиями легкой промышленности.

"Мы надеемся, что этот маршрут будет еженедельным. Он будет диктоваться спросом бизнеса. Первые поставки - это предметы легкой промышленности. В обратном направлении посмотрим, какой будет спрос среди украинских компаний", - прокомментировал и.о. главы УЗ Иван Юрик.

"Для того, чтобы контейнерные перевозки были еще более удобными, интересными и конкурентоспособными, необходимо развивать не только этот транспортный железнодорожный коридор, но и цифровые коридоры. Именно поэтому совместно с коллегами на заседании правительства я буду поднимать вопрос наработки цифровых коридоров, чтобы было упрощено таможенное оформление и все делалось с максимальной цифровизацией. Это следующий шаг, чтобы ж/д перевозки выходили на новый уровень", - добавил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Маршрут поезда составил 9,5 тыс. км, из Уханя он отправился 16 июня.

Планируется, что время преодоления маршрута будет составлять 15 суток.

Как сообщалось, "Укрзализныця" намерена запустить контейнерные поезда из Китая на регулярной основе и готова принимать ежемесячно от пяти таких поездов.

Первый пилотный контейнерный поезд со станции "Яньтай" Украина приняла 8 июня. В составе поезда было перевезено 41 сорокафутовый контейнер. Он привез в Украину обувь, бурильные трубы, компьютерный томограф и сборные грузы.

Ранее территорией Украины ж/д транспортом осуществлялись только транзитные перевозки грузов в сообщении Китай - страны Западной Европы - Китай.

В настоящее время территорией Украины на регулярной основе курсирует 36 контейнерных поездов, организованных УЗ. За январь-май 2020 года в составе контейнерных поездов территорией Украины перевезено 109 440 TEU, что почти в два раза больше, чем в 2019 году и составляет 59% от общего объема перевезенных контейнеров территорией Украины.

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Теги: #контейнеры #поезд #китай
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