И.о. гендиректора Ferrexpo назначен исполнительным директором компании ранее, чем планировалось

Исполняющий обязанности генерального директора горнорудной компании Ferrexpo plc с активами в Украине Джим Норт (Jim North) назначен исполнительным директором компании с немедленным вступлением в силу.

Как сообщается в биржевом сообщении компании в понедельник, Норт присоединился к Ferrexpo в ноябре 2014 года, до этого был главным операционным директором London Mining plc, где он отвечал за разработку операционной и инвестиционной стратегии компании по всему миру. Ранее занимал различные руководящие должности в области оперативного управления по нескольким направлениям в Rio Tinto и BHP.

При этом уточняется, что Крис Мо (Chris Mawe) покинет пост финансового директора группы, как только будет организован упорядоченный переходный процесс. Таким образом, совет директоров официально приступил к поиску и назначению преемника. Компания сделает соответствующее объявление в надлежащее время, как только будет определена дата ухода Мо, которая должна быть определена не позднее 31 июля 2021 года.

Также отмечается, что Мо покинул свою должность директора компании (члена совета директоров – ИФ) с немедленным вступлением в силу решения и освободит должности директоров различных дочерних компаний группы.

Ранее в годовом отчете и отчетности компании за 2019 год отмечалось, что комитет по назначениям стремится назначить независимого неисполнительного директора для укрепления совета и соответствующих комитетов совета директоров. Дополнительный процесс назначения нового независимого неисполнительного директора и назначения нового председателя начнется немедленно и будет возглавляться комитетом по назначениям. И уже после назначения в совет директоров достаточного количества независимых директоров в соответствии с положениями о составе совета директоров кодекса корпоративного управления Великобритании, компания планировала назначить Джима Норта в состав совета. Как было объявлено 18 мая 2020 года, на тот момент Норт был назначен исполняющим обязанности гендиректора Ferrexpo.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине.

Ferrеxpo принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.