Экономика

19:03 03.07.2020

НБУ 2 июля продал на межбанке $150 млн в поддержку гривни, в пятницу рынок успокоился

1 мин читать
НБУ 2 июля продал на межбанке $150 млн в поддержку гривни, в пятницу рынок успокоился

Национальный банк Украины (НБУ) 2 июля продал на межбанковском валютном рынке $150 млн для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни, тогда как в пятницу рынок успокоился и работал в обычном режиме, сообщил экс-глава НБУ Яков Смолий.

"Вчера рынок отреагировал на заявление мое об отставке… НБУ для сдерживания резких колебаний продал на валютном рынке $150 млн. Сегодня рынок успокоился и работает в обычном режиме", – сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

Согласно данным Нацбанка, обнародованным на его сайте, период с 30 июня по 3 июля центробанк купил на межбанке $169 млн грн и продал – $150,9 млн грн, тогда как неделей ранее он купил в резервы $424,5 млн.

Указывается, что все интервенции регулятор провел по единому курсу.

В целом с начала года центробанк приобрел в резервы $3,885 млрд, а продал $2,944 млрд. В том числе марте он израсходовал на поддержку гривни $2,2 млрд, тогда как в апреле купил $723,3 млн, продал – $44,5 млн, в мае купил $660,6 млн, а за июнь и первую неделю июля купил $1,155 млрд грн и продал $150,9 млн грн.

Теги: #курс #нбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:12 03.07.2020
В "Слуге народа" рассчитывают назначить главу НБУ 14-17 июля

В "Слуге народа" рассчитывают назначить главу НБУ 14-17 июля

18:22 03.07.2020
Глава НБУ рассказал о призывах политиков повысить уровень инфляции до 11% и ослабить курс до 30 грн/$1

Глава НБУ рассказал о призывах политиков повысить уровень инфляции до 11% и ослабить курс до 30 грн/$1

18:20 03.07.2020
Правление Нацбанка надеется на назначение новым главой НБУ технократа с высокой репутацией

Правление Нацбанка надеется на назначение новым главой НБУ технократа с высокой репутацией

18:05 03.07.2020
Заявлению об отставке главы НБУ предшествовала встреча с президентом

Заявлению об отставке главы НБУ предшествовала встреча с президентом

17:59 03.07.2020
Рожкова вступила в должность и.о. главы Нацбанка

Рожкова вступила в должность и.о. главы Нацбанка

16:57 03.07.2020
Команда профессионалов останется работать в Нацбанке и сохранит макростабильность Украины – Смолий

Команда профессионалов останется работать в Нацбанке и сохранит макростабильность Украины – Смолий

16:20 03.07.2020
Рада 286 голосами поддержала увольнение главы НБУ Смолия

Рада 286 голосами поддержала увольнение главы НБУ Смолия

14:20 03.07.2020
Тимошенко: В НБУ менять нужно не только фамилии, но и стратегию

Тимошенко: В НБУ менять нужно не только фамилии, но и стратегию

13:01 03.07.2020
Політика правління НБУ гальмувала соціально-економічний розвиток - голова Ради НБУ

Політика правління НБУ гальмувала соціально-економічний розвиток - голова Ради НБУ

12:58 03.07.2020
Политику НБУ относительно низкой инфляции поддерживает абсолютное большинство украинцев - опрос

Политику НБУ относительно низкой инфляции поддерживает абсолютное большинство украинцев - опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава НБУ рассказал о призывах политиков повысить уровень инфляции до 11% и ослабить курс до 30 грн/$1

Рожкова вступила в должность и.о. главы Нацбанка

Команда профессионалов останется работать в Нацбанке и сохранит макростабильность Украины – Смолий

Рада уволила главу АМКУ Терентьева, "за" 226 голосов

Налоговая в сотрудничестве с Минцифры и СБУ заблокировали наносившую ущерб на 2 млрд грн/мес. мошенническую схему в администрировании НДС

ПОСЛЕДНЕЕ

Цены на нефть в пятницу снижаются, но по итогам недели могут прибавить 4%, Brent - $42,66 за баррель

ЧБТР высказывается за предоставление многосторонним банкам ликвидности для борьбы с последствиями пандемии COVID-19

Рада уволила главу АМКУ Терентьева, "за" 226 голосов

Налоговая в сотрудничестве с Минцифры и СБУ заблокировали наносившую ущерб на 2 млрд грн/мес. мошенническую схему в администрировании НДС

Рада поддержала выделение дополнительных 2 млрд грн на преодоление последствий паводков в западных регионах Украины

"Эпицентр К" до конца 2020г откроет 12 новых центров техники "ЦЕ ТЕ"

"Центрэнерго" в рамках плана погашения задолженности перед госшахтами уплатило им в июне-июле 102 млн грн

Индекс инвестпривлекательности Украины в І пол.-2020 снизился - опрос

Беларусь рассчитывает, что Украина проведет работы по промеру глубин в Днепре для проекта трансграничного водного пути - посол

За 5 лет программы льготного кредитования Беларусь поставила в Украину более 1200 единиц техники машиностроения общей стоимостью свыше $30млн – посол Сокол

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА