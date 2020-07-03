Экономика

18:39 03.07.2020

Цены на нефть в пятницу снижаются, но по итогам недели могут прибавить 4%, Brent - $42,66 за баррель

3 мин читать
Цены на нефть в пятницу снижаются, но по итогам недели могут прибавить 4%, Brent - $42,66 за баррель

Цены на нефть опускаются в пятницу в связи с опасениями по поводу перспектив спроса на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в США.

В то же время, по итогам недели нефтяные цены могут вырасти на 4%, отмечает Trading Economics.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:06 КВ в пятницу составляет $42,66 за баррель, что на $0,48 (1,11%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,51 (1,21%) - до $40,14 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводятся в связи с выходным днем в США.

Количество заболевших COVID-19 в Штатах в четверг увеличилось рекордными темпами - более чем на 50 тыс., причем множество новых случаев зафиксировано в густонаселенных южных штатах, которые являются одними из основных потребителей бензина в США, что вызывает серьезное беспокойство, отмечают эксперты AxiCorp.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в четверг, - на день раньше, чем обычно, из-за предстоящего выходного в США - показали снижение числа действующих нефтяных добывающих установок в стране на три единицы за прошедшую неделю - до 185 установок. Для сравнения, годом ранее их количество равнялось 788.

Тем временем экспорт нефти из Ирака в июне сократился на 497 тыс. б/с по сравнению с маем - до минимальных с октября 2015 года 3,083 млн б/с, пишет S&P Global Platts со ссылкой на данные министерства нефти страны и турецкого порта Джейхан. Экспорт нефти из страны снизился до минимума с октября 2015 года.

Таким образом, Ирак достиг значительного прогресса в выполнении своих обязательств в соответствии с соглашением о сокращении добычи ОПЕК+. Квота Ирака составляет 3,592 млн б/с. S&P Global Platts оценивает внутреннее потребление в 580 тыс. б/с.

Ранее на этой неделе рост нефтяных цен поддержали данные о наибольшем за последние шесть месяцев сокращении запасов в США, а также об улучшении ситуации на рынке труда страны. Число рабочих мест в экономике США в июне 2020 года увеличилось на рекордные 4,8 млн, безработица упала до 11,1%, сообщило с четверг министерство труда.

"Рынки позитивно отреагировали на публикацию данных по рынку труда США, которые соответствуют другим данным, указывающим на то, что экономика восстанавливается быстрее ожиданий", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

В то же время, эксперты считают, что нефтяному рынку "придется столкнуться с угрозой роста предложения ОПЕК в ближайшее время".

"Министр энергетики России сказал, что страны ОПЕК+ еще не приняли решения о продлении текущего уровня сокращений после июля, но предупредил, что стоит избегать частых изменений решения", - добавили в ANZ.

В четверг министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что для рынка было бы правильнее как можно меньше менять принятые решения, "хотя бы на какую-то среднесрочную перспективу, на несколько месяцев вперед - тогда более стабильная ситуация воспринимается рынком".

Теги: #цены #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:24 30.06.2020
Цена WTI сократила снижение, Brent подешевела до $41,12 за баррель

Цена WTI сократила снижение, Brent подешевела до $41,12 за баррель

11:28 30.06.2020
Ливия призывает США и ЕС ввести санкции против ЧВК "Вагнер"

Ливия призывает США и ЕС ввести санкции против ЧВК "Вагнер"

06:51 26.06.2020
Трамп намерен расширить площади добычи нефти в заповеднике на Аляске – ведомство

Трамп намерен расширить площади добычи нефти в заповеднике на Аляске – ведомство

17:49 25.06.2020
Нефтяные цены перешли к росту, Brent торгуется выше $41 за баррель

Нефтяные цены перешли к росту, Brent торгуется выше $41 за баррель

09:04 25.06.2020
Нефть дешевеет на фоне скачка заболеваемости COVID-19 и роста запасов в США, Brent ниже $40 за баррель

Нефть дешевеет на фоне скачка заболеваемости COVID-19 и роста запасов в США, Brent ниже $40 за баррель

18:18 23.06.2020
Нефть сократила прирост после достижения максимального уровня с начала марта, Brent - $43,44 за баррель

Нефть сократила прирост после достижения максимального уровня с начала марта, Brent - $43,44 за баррель

09:03 23.06.2020
Нефть дешевеет после роста накануне, Brent торгуется на уровне $43,03 за баррель

Нефть дешевеет после роста накануне, Brent торгуется на уровне $43,03 за баррель

18:48 22.06.2020
Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $42,44 за баррель

Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $42,44 за баррель

11:36 22.06.2020
Нефть умеренно дешевеет после заметного недельного роста, Brent - $41,09 за баррель

Нефть умеренно дешевеет после заметного недельного роста, Brent - $41,09 за баррель

18:17 19.06.2020
Нефть может завершить неделю ростом цен на 10%, Brent торгуется на уровне $42,64 за баррель

Нефть может завершить неделю ростом цен на 10%, Brent торгуется на уровне $42,64 за баррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ 2 июля продал на межбанке $150 млн в поддержку гривни, в пятницу рынок успокоился

Глава НБУ рассказал о призывах политиков повысить уровень инфляции до 11% и ослабить курс до 30 грн/$1

Рожкова вступила в должность и.о. главы Нацбанка

Команда профессионалов останется работать в Нацбанке и сохранит макростабильность Украины – Смолий

Рада уволила главу АМКУ Терентьева, "за" 226 голосов

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ 2 июля продал на межбанке $150 млн в поддержку гривни, в пятницу рынок успокоился

Глава НБУ рассказал о призывах политиков повысить уровень инфляции до 11% и ослабить курс до 30 грн/$1

Правление Нацбанка надеется на назначение новым главой НБУ технократа с высокой репутацией

Рожкова вступила в должность и.о. главы Нацбанка

ЧБТР высказывается за предоставление многосторонним банкам ликвидности для борьбы с последствиями пандемии COVID-19

Команда профессионалов останется работать в Нацбанке и сохранит макростабильность Украины – Смолий

Рада уволила главу АМКУ Терентьева, "за" 226 голосов

Налоговая в сотрудничестве с Минцифры и СБУ заблокировали наносившую ущерб на 2 млрд грн/мес. мошенническую схему в администрировании НДС

Рада поддержала выделение дополнительных 2 млрд грн на преодоление последствий паводков в западных регионах Украины

"Эпицентр К" до конца 2020г откроет 12 новых центров техники "ЦЕ ТЕ"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА