Экономика

18:20 03.07.2020

Правление Нацбанка надеется на назначение новым главой НБУ технократа с высокой репутацией

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Правление Нацбанка надеется на назначение новым главой НБУ технократа с высокой репутацией

Правление Национального банка Украины (НБУ) надеется на назначение новым главой центробанка технократа с высокой репутацией, который не поддается политическому давлению, заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова.

"С нашей точки зрения, это должен быть профессиональный человек, у которого высокая репутация как на внутреннем рынке среди финансового сектора, бизнеса, так и у внешних партнеров Украины, включая инвесторов. Это должен быть технократ, который не поддается политическому давлению, (…) который готов и дальше внедрять политику НБУ в сферах монетарной политики, рыночных операций и пруденциальной", – сказала она в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

По мнению экс-главы НБУ Якова Смолия, будущий глава центробанка не сможет повлиять на вопрос взаимоотношений регулятора с ПриватБанком. "Во-первых, у НБУ нет единоличного принятия решений… В другой стороны, сегодня есть дела только против НБУ, потому что ПриватБанк погасил кредиты рефинансирования и все взаимоотношения с бывшими собственниками – это вопрос к собственнику, к Кабинету министров", – отметил он.

Теги: #рожкова #нбу
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