Экономика

17:59 03.07.2020

Рожкова вступила в должность и.о. главы Нацбанка

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Рожкова вступила в должность и.о. главы Нацбанка

Исполнять обязанности главы Национального банка Украины (НБУ) до назначения нового главы будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"До назначения нового главы я по расписанию должностных обязанностей буду исполнять обязанности главы Нацбанка", – сказала она в ходе пресс-брифинга в пятницу.

Рожкова призвала президента, правительство и политиков к сотрудничеству, которое позволит Нацбанку выполнять функции, возложенные на него Конституцией Украины и законом "О НБУ".

"Для нашей команды "красными линиями" остаются те линии, которые были озвучены главой. Во-первых, независимость НБУ как институции, право Нацбанка принимать решения независимо от политических пожеланий, а только с целью поддержания макрофинансовой стабильности. Это также недопустимость включения печатного станка, недопустимость возврата обанкротившихся банков бывшим владельцам. Это недопустимость административного вмешательства в рыночные отношения", – подчеркнула Рожкова.

По ее словам, команда НБУ понимает ответственность и остается работать для сохранения и обеспечения макрофинансовой стабильности и стабильности работы финансового сектора.

Теги: #рожкова #нбу
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