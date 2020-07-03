Экономика

17:15 03.07.2020

ЧБТР высказывается за предоставление многосторонним банкам ликвидности для борьбы с последствиями пандемии COVID-19

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ЧБТР высказывается за предоставление многосторонним банкам ликвидности для борьбы с последствиями пандемии COVID-19

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) ) считает необходимым усиление потенциала многосторонних банков развития и предоставление им доступа к чрезвычайной ликвидности для борьбы с последствиями пандемии COVID-19.

Как говорится в аналитическом докладе, размещенном на сайте банка (https://www.bstdb.org/news-and-media/news/news_5675), ЧБТР проанализировал влияние пандемического кризиса COVID-19 на Черноморский регион, а также ответы на политику стран-членов и многосторонних банков развития.

"Немало многосторонних банков вместо того, чтобы активизировать свою деятельность, переориентировались на кредитование, так как они не могут рассчитывать на добавочные вложения капитала из стран-членов", - говориться в докладе.

ЧБТР отмечает, что в отличие от коммерческих банков такие финансовые институты не имеют доступа к ликвидности, которую обеспечивают центральные банки. Тим не менее, они имеют специальные мандаты на развитие и целенаправленную поддержку реальной экономики.

"Разработчики политики должны усилить потенциал многосторонних банков способствовать возобновлению после пандемии, рассматривая такие мероприятия как обеспечение массовой секьюритизации их активов и предоставление доступа к чрезвычайной ликвидности", - говорится в докладе.

Теги: #чбтр #коронавирус #банки
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