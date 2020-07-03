Команда профессионалов останется работать в Нацбанке и сохранит макростабильность Украины – Смолий

Команда профессионалов останется работать в Национальном банке Украины (НБУ) и сохранит макроэкономическую и финансовую стабильность страны, заявил глава НБУ Яков Смолий с трибуны парламента во время рассмотрения вопроса его отставки в пятницу.

"Означает ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет. Это протест, это сигнал, это предупреждение, это красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институционные основы центрального банка Украины", - добавил он.

Глава НБУ также заявил, что оставляет регулятор целостной институцией с достойной репутацией среди ведущих центробанков мира и уходит с должности с высоко поднятой головой. "Я оставляю Нацбанк под вашу ответственность", – добавил Смолий.

Он отметил, что в течение последнего года на НБУ осуществляется давление, в том числе митинги под стенами центробанка, "на которых выступали сидящие в зале народные депутаты", а также блокировка его дома и домов его заместителей.

Смолий добавил, что на совещаниях с нардепами, членами Кабмина и президентом в сторону центробанка неоднократно звучали неоднозначные призывы.

"Звучали призывы залить экономику деньгами, отметить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс (валют – ИФ), чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 грн/$1. Это те причины, которые заставили меня принять то решение, о котором я вас проинформировал", – сказал он.