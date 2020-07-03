Экономика

15:39 03.07.2020

Рада поддержала выделение дополнительных 2 млрд грн на преодоление последствий паводков в западных регионах Украины

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Рада поддержала выделение дополнительных 2 млрд грн на преодоление последствий паводков в западных регионах Украины

Верховная Рада Украины в пятницу приняла в целом законопроект №3776, которым предлагается выделить дополнительно 2 млрд грн на преодоление последствий паводков в западных регионах страны.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за документ в целом проголосовало 350 народных депутатов.

"С целью формирования ресурса для финансирования неотложных мероприятий по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций, Кабинет министров подготовил проект закона о внесении изменений в государственный бюджет Украины за 2020 год", – сказал заместитель министра финансов Денис Улютин, представляя законопроект.

Он добавил, что законопроектом предусмотрено увеличить на 2 млрд грн расходы из общего фонда по бюджетной программе в резервный фонд за счет доходов общего фонда от налога на добавленную стоимость от изготовленных в Украине товаров.

Теги: #бюджет #наводнение #рада
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