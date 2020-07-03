Экономика

14:23 03.07.2020

"Эпицентр К" до конца 2020г откроет 12 новых центров техники "ЦЕ ТЕ"

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"Эпицентр К" до конца 2020г откроет 12 новых центров техники "ЦЕ ТЕ"

Компания "Эпицентр К" (Киев), развивающая в Украине сеть одноименных торговых центров, планирует до конца года открыть 12 центров техники "ЦЕ ТЕ" в разных городах Украины, рассматривает возможность масштабной экспансии магазинов вне ТЦ "Эпицентр".

"Национальная сеть "Эпицентр" откроет 4 июля сразу три новых центра техники "ЦЕ ТЕ" - в Одессе, Днепре и Харькове. В настоящее время по всей Украине уже работает 25 магазинов бытовой техники инновационного формата сеть-в-сети", - сообщила пресс-служба компании в пятницу.

По ее данным, в Одессе на территории "ЦЕ ТЕ" открывается shop-in-shop Samsung Нome нового формата. Средняя площадь магазинов "ЦЕ ТЕ", как указывает пресс-служба, составляет 900 кв. м. Изменения формата коснулись оборудования и освещения, принципов организации пространства, доставки товара, работы персонала и внедрения принципов безопасного обслуживания покупателей во время карантина.

Как сообщалось, "Эпицентр" начал развитие центров техники "ЦЕ ТЕ" весной-2019 года.

Как сообщалось, "Эпицентр К" планировал в 2020 году открыть 20 галерей "Деко" в новой концепции в ТРЦ. В планах сети открыть галереи "Деко" в 40 крупных торговых центрах Украины в течение нескольких лет.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на май 2020 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.

 
Теги: #эпицентр #магазины #бытовая_техника
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