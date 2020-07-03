Політика правління НБУ гальмувала соціально-економічний розвиток - голова Ради НБУ

Політика правління Національного банку України (НБУ) гальмувала соціально-економічний розвиток, а також була незваженою та породила проблеми і дисбаланси, заявив голова Ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook у п'ятницю.

"З початку 2018 року НБУ започаткував цикл жорсткої монетарної політики (...) - реальна облікова ставка досягала значень 10% і вище, реальний ефективний обмінний курс за два роки зміцнився на 24%. Жорсткі монетарні умови та жорстка фіскальна політика доповнили структурні шоки пропозиції, пов'язані з втратою ринків збуту та тарифними реформами в енергетичній сфері", - написав він.

Данилишин вважає, що це пригнітило сукупний попит економіки, а також призвело до стагнації. "Власне стагнація економіки у поєднанні зі штучним здешевленням імпорту і стали головними причинами досягнення цільової інфляції", - додав він.

За його оцінками, економічні втрати України від жорсткої монетарної політики НБУ сягнули 2,5-3% реального ВВП.

Голова Ради НБУ також зазначив, що політика центробанку призвела до подорожчання кредитних ресурсів і, як наслідок, до падіння обсягів виробництва, примітивізації економічної діяльності, безробіття і трудової міграції.

"Упродовж останніх років виробничий сектор України працював в умовах постійного дефіциту обігових коштів: кредитні ресурси були малодоступні, фондовий ринок фактично відсутній, іноземні інвестиції були мізерними і спрямовувались", - пояснив він.

Данилишин зазначив, що подорожчання кредитних ресурсів за зниження обсягу позик, наданих у реальну економіку, набуло стійкої тенденції: їхня частка у ВВП у першому кварталі 2020 року скоротилася до 25%, а в структурі капітальних інвестицій - до 7%, тоді як у рекордні роки відповідні цифри сягали 80% та 15%.

За словами голови Ради НБУ, відсутність стійких джерел для інвестування призвела до стагнації інвестиційної діяльності в економіці: останніми роками частка валового накопичення основного капіталу (ВНОК) у ВВП становить 15-18% ВВП, тоді як у рекордні 2004-2008 роки показник тримався на рівні 22-27% ВВП.

Він додав, що в 2020 році політика правління центробанку залишилася жорсткою і станом на червень за ступенем жорсткості монетарних умов Україна залишається регіональним лідером Східної Європи.

"Незважаючи на те, що з жовтня 2019 року інфляція вже досягла значень цільового діапазону, а надалі впала нижче за ці значення (...) НБУ зберігав жорсткі параметри монетарної політики та консервативно жорсткі вимоги до оцінки кредитних ризиків. Така політика не дозволяє нівелювати негативні ефекти коронакризиси, мультиплікує наявні шоки та гальмує соціально-економічний розвиток", - вважає Данилишин.

Він зазначив, що з цієї причини вжиті НБУ на початку року антикризові заходи не дали бажаного ефекту і не створили достатніх стимулів для активізації банківського кредитування економіки, уточнивши, що підсумкам травня-2020 обсяг кредитування економіки в річному вимірі скоротився на 3,8%.

"Об'єктивною вимогою часу для України є пом'якшення монетарної політики, стимулювання банків до спрямування їхніх ресурсів на розширення кредитування та активний пошук перспективних інвестиційних проектів. Однак вирішення цих завдань неможливе без удосконалення законодавчих засад діяльності НБУ та кардинальних змін у дизайні монетарної політики", - написав він.

За словами голови Ради НБУ, валютна політика правління центробанку не відповідала фундаментальним тенденціям.

"У 2019 році НБУ, ігноруючи ризики значного непокритого паритету зовнішніх та внутрішніх процентних ставок, зберігав високу облікову ставку, що створило умови для масштабного припливу спекулятивного капіталу, ревальваційного тиску на гривню і забезпечило дохідність валютних інвесторів на рівні 30% річних і вище (в окремих періодах)", - додав він.

Данилишин зазначив, що свою "пасивну політику на валютному ринку" правління Нацбанку пояснювало наявністю в економіці країни фундаментальних чинників зміцнення гривні, але, на його думку, основним чинником була висока процентна ставка для портфельних інвесторів у боргові цінні папери уряду.

Він додав, що станом на кінець квітня-2020 розмір валютних резервів становить близько 80% від композитного нормативу МВФ, що посилює уразливість економіки України до зовнішніх шоків.

"В результаті неадекватної економічним умовам валютної політики НБУ суб'єкти економіки зазнали збитків: держбюджет недоотримав доходів та запозичував за ставками, які значно перевищують темпи зростання податків, експортери - понесли втрати внаслідок зниження гривневої виручки, реальний сектор недоотримав кредитних ресурсів, а країна недоотримала надходження у валютні резерви", - написав Данилишин.

За словами голови Ради Нацбанку, діяльність правління НБУ сприяла максимізації доходів фінансових посередників та призвела до формування стійких хибних стимулів діяльності банківської системи.

"Висока процентна ставка та міцний курс гривні сприяли спекулятивному припливу інвестицій у високодохідні гривневі ОВДП. (...) Зважаючи на те, що висока облікова ставка не відповідала рівню інфляційних ризиків, а зміцнення обмінного курсу не відповідало фундаментальним економічним тенденціям, то політика НБУ з приборкання інфляції будь-яким способом фактично перешкоджала створенню умов для залучення стратегічних інвесторів", - вважає Данилишин.

Крім того, на думку голови Ради НБУ, пріоритети банківського сектору відмежувалися від ненадійного і складного кредитування реальної економіки та зосередилися на вкладенні коштів у низькоризикові боргові зобов'язання держави та депозитні сертифікати НБУ.

"На кінець 2019 року величина коштів, вкладених банками в ОВДП Мінфіну та депозитні сертифікати НБУ, становила 23% ВВП. Це вдвічі вище від рівня працюючих кредитів в економіці - 12% ВВП", - уточнив він.

На думку Данилишина, політика правління НБУ також негативно впливала на стабільність державних фінансів.

"Ситуацію високої волатильності і можливого блокування на ринку ОВДП міг би розв’язати НБУ, виступивши учасником операцій з купівлі-продажу ОВДП на вторинному ринку, що не суперечить законодавству. Однак це питання "потонуло" в численних дискусіях щодо трактування поняття "незалежний Національний банк", - написав голова Ради НБУ.