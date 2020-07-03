Экономика

13:00 03.07.2020

Беларусь рассчитывает, что Украина проведет работы по промеру глубин в Днепре для проекта трансграничного водного пути - посол

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Беларусь рассчитывает, что Украина проведет работы по промеру глубин в Днепре для проекта трансграничного водного пути - посол

Карантинные ограничения помешали провести Украины и Беларуси совместные промеры глубин по реке Днепр для реализации трансграничного логистического проекта, поэтому Беларусь рассчитывает, что украинская сторона осуществит их самостоятельно в ближайшее время, заявил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

"У нас были серьезные планы, и Министерство инфраструктуры Украины тоже готово подключиться к этой проблеме. Надо было провести дноуглубительные работы на вашей территории, и украинское Министерство инфраструктуры еще в декабре провело тендер, выбрали подрядную организацию... Но в связи с пандемией, ситуацией, когда непосредственно исполнители, рабочие и изыскатели не могли выйти на местность, проект приостановился. Работы, как мне известно, пока не начинались. По реке Днепр карантинные ограничения помешали провести совместные промеры глубин. Рассчитываем, что украинская сторона осуществит их самостоятельно в ближайшее время", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Посол отметил, что поскольку часть водного пути проходит по Чернобыльской зоне, надо было провести экологические исследования, выяснить, как поднятие грунтов влияет на экологическую обстановку.

Кроме того, он указал, что есть две возможности сотрудничества: трехсторонний проект совместно с Польшей по водному пути E40 и двухсторонний проект между Украиной и Беларусью.

"В Беларуси реализуется инвестиционный проект строительства речного порта в Нижних Жарах. Предполагается, что речные суда класса "река-море" будут перевозить грузы в обоих направлениях по рекам Днепр и Припять с перевалкой уже в украинских портах", - пояснил он.

Дипломат также подчеркнул, что Беларусь видит готовность украинской власти к реализации этого проекта.

"Конечно, полностью. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий непосредственно курирует этот объект, держит его на контроле", - добавил Сокол.


Полный текст интервью с Соколом будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #транспорт #логистика #днепр #беларусь #посол
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