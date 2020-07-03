За 5 лет программы льготного кредитования Беларусь поставила в Украину более 1200 единиц техники машиностроения общей стоимостью свыше $30млн – посол Сокол

За пять лет работы программы льготного кредитования белорусской продукции Беларусь поставила в Украину более 1200 единиц различной техники машиностроения: тракторы, комбайны, автобусы, троллейбусы на общую стоимость свыше $30 млн, сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

"Программа уже шестой год работает в Украине. За пять лет мы уже поставили более 1200 единиц различной техники машиностроения: тракторы, комбайны, автобусы, троллейбусы на общую стоимость свыше $30 млн. Для банков это хороший бизнес, а для конечного потребителя - значительное удешевление кредитных ресурсов", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Сокола, уже пять украинских банков задействованы в программе финансового сопровождения белорусского экспорта.

"Такая программа была принята давно, уже более 10 лет назад. Но в Украине она была запущена в 2015 году. Сначала договоры с Правительством Республики Беларусь были подписаны двумя банками - "Укргазбанком" и "Укрэксимбанком", в 2017 году к программе присоединился "Первый украинский международный банк". В этом году – еще два коммерческих банка: "Альфа-Банк" и банк "Глобус". Таким образом, уже пять украинских банков задействованы в программе финансового сопровождения белорусского экспорта", - пояснил он.

Дипломат также указал, что если украинский банк участвует в программе льготного кредитования белорусской продукции, то ему за счет бюджета Республики Беларусь возмещается две третьих ставки рефинансирования. По его словам, поставки белорусской техники осуществляются в Киев, Львов, Одессу, Ивано-Франковск, другие города. Это транспорт, который производится не только непосредственно в Беларуси, но и в Украине, на совместных девяти белорусско-украинских предприятиях.

"Например, в Кривой Рог мы поставляли троллейбусы, которые были собраны в Днепре на базе завода "Южмаш", а в Житомир - троллейбусы, которые производит предприятие "Белкоммунмаш" и которые были собраны в Луцке. В отдельных белорусских троллейбусах доля украинских комплектующих: метала, электрооборудования доходит до 25%. То есть это одновременно и локализация, и промышленная кооперация, и рабочие места для Украины", - подчеркнул он.



Полный текст интервью с Соколом будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".