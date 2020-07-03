Политика правления НБУ тормозила социально-экономическое развитие – глава Совета НБУ

Политика правления Национального банка Украины (НБУ) тормозила социально-экономическое развитие, а также была невзвешенной и породила проблемы и дисбалансы, заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook в пятницу.

"С начала 2018 года НБУ начал цикл жесткой монетарной политики (…) – реальная учетная ставка достигала значений 10% и выше, реальный эффективный обменный курс за два года укрепился на 24%. Жесткие монетарные условия и жесткая фискальная политика дополнили структурные шоки предложения, связанные с потерей рынков сбыта и тарифными реформами в энергетической сфере", – написал он.

Данилишин полагает, что это подавило совокупный спрос экономики, а также привело к стагнации. "Собственно, стагнация экономики в сочетании с искусственным удешевлением импорта и стали основными причинами достижения целевой инфляции", – добавил он.

По его оценкам, экономические потери Украины от жесткой монетарной политики НБУ составили 2,5-3% реального ВВП.

Глава Совета НБУ также отметил, что политика центробанка привела к подорожанию кредитных ресурсов и, как следствие, к падению объемов производства, примитивизации экономической деятельности, безработице и трудовой миграции.

"В последние годы производственный сектор Украины работал в условиях постоянного дефицита оборотных средств: кредитные ресурсы были малодоступны, фондовый рынок фактически отсутствует, иностранные инвестиции были скудными и направленными", – пояснил он.

Данилишин отметил, что подорожание кредитных ресурсов при снижении объема займов, предоставленных в реальную экономику, отразилось через устойчивую тенденцию: их доля в ВВП в первом квартале 2020 года сократилась до 25%, а в структуре капитальных инвестиций – до 7%, тогда как в рекордные годы соответствующие цифры достигали 80% и 15%.

По словам главы Совета НБУ, отсутствие устойчивых источников для инвестирования привело к стагнации инвестиционной деятельности в экономике: в последние годы доля валового накопления основного капитала (ВНОК) в ВВП составляет 15-18% ВВП, тогда как в рекордные показатель держался на уровне 22-27% ВВП.

Он добавил, что в 2020 году политика правления центробанка осталась жесткой и по состоянию на июнь по степени жесткости монетарных условий Украина остается региональным лидером Восточной Европы.

"Несмотря на то, что с октября-2019 инфляция уже достигла значений целевого диапазона, а в дальнейшем упала ниже этих значений, (…) НБУ сохранял жесткие параметры монетарной политики и консервативно жесткие требования к оценке кредитных рисков. Такая политика не позволяет нивелировать негативные эффекты коронакризиса, мультиплицирует имеющиеся шоки и тормозит социально-экономическое развитие", – считает Данилишин.

Он отметил, что по этой причине принятые НБУ в начале года антикризисные меры не дали желаемого эффекта и не создали достаточных стимулов для активизации банковского кредитования экономики, уточнив, что итогам мая-2020 объем кредитования экономики в годовом измерении сократился на 3,8%.

"Объективным требованием времени для Украины является смягчение монетарной политики, стимулирование банков к направлению их ресурсов на расширение кредитования и активный поиск перспективных инвестиционных проектов. Однако решение этих задач невозможно без совершенствования законодательных основ деятельности НБУ и кардинальных изменений в дизайне монетарной политики", – написал он.

По словам главы Совета НБУ, валютная политика правления центробанка не соответствовала фундаментальным тенденциям.

"В 2019 НБУ, игнорируя риски значительного непокрытого паритета внешних и внутренних процентных ставок, сохранял высокую учетную ставку, что создало условия для масштабного притока спекулятивного капитала, ревальвационного давления на гривню и обеспечило доходность валютных инвесторов на уровне 30% годовых и выше (в отдельных периодах)", – добавил он.

Данилишин отметил, что свою "пассивную политику на валютном рынке" правление Нацбанка объясняло наличием в экономике страны фундаментальных факторов укрепления гривни, но, по его мнению, основным фактором являлась высокая процентная ставка для портфельных инвесторов в долговые ценные бумаги правительства.

Он добавил, что по состоянию на конец апреля-2020 размер валютных резервов составляет около 80% от композитного норматива МВФ, что усиливает уязвимость экономики Украины к внешним шокам.

"В результате неадекватной экономическим условиям валютной политики НБУ субъекты экономики понесли убытки: госбюджет недополучил доходов и заимствовал по ставкам, которые значительно превышают темпы роста налогов, экспортеры – понесли потери вследствие снижения гривневой выручки, реальный сектор недополучил кредитных ресурсов, а страна недополучила поступления в валютные резервы", – написал Данилишин.

По словам главы Совета Нацбанка, деятельность правления НБУ способствовала максимизации доходов финансовых посредников и привела к формированию устойчивых ложных стимулов деятельности банковской системы.

"Высокая процентная ставка и крепкий курс гривни способствовали спекулятивному притоку инвестиций в высокодоходные гривневые ОВГЗ. (…) Учитывая то, что высокая учетная ставка не соответствовала уровню инфляционных рисков, а укрепление обменного курса не соответствовало фундаментальным экономическим тенденциям, то политика НБУ по обузданию инфляции любым способом фактически препятствовала созданию условий для привлечения стратегических инвесторов", – полагает Данилишин.

Кроме того, по мнению главы Совета НБУ, приоритеты банковского сектора отмежевались от ненадежного и сложного кредитования реальной экономики и сосредоточились на вложении средств в низкорисковые долговые обязательства государства и депозитные сертификаты НБУ.

"На конец 2019 величина средств, вложенных банками в ОВГЗ Минфина и депозитные сертификаты НБУ, составила 23% ВВП. Это вдвое выше уровня работающих кредитов в экономике - 12% ВВП", – уточнил он.

По мнению Данилишина, политика правления НБУ также негативно влияла на стабильность государственных финансов.

"Ситуацию высокой волатильности и возможного блокирования на рынке ОВГЗ мог бы решить НБУ, выступив участником операций по купле-продаже ОВГЗ на вторичном рынке, что не противоречит законодательству. Однако данный вопрос "утонул" в многочисленных дискуссиях относительно трактовки понятия "независимый Национальный банк", – написал глава Совета НБУ.