Экономика

11:55 03.07.2020

Товарооборот Украины и Беларуси за 5 месяцев снизился на 22,8% в связи с пандемией – посол Сокол

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Товарооборот Украины и Беларуси за 5 месяцев снизился на 22,8% в связи с пандемией – посол Сокол

Пандемия коронавирусной инфекции достаточно серьезно сказалась на товарообороте Украины и Беларуси, и за пять месяцев текущего года товарооборот стран составил $1 млрд 675 млн, снизившись на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

"Хотелось бы, чтобы товарооборот был больше, но ситуация, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, является не зависящим ни от вас, ни от нас обстоятельством, и она достаточно серьезно сказалась на товарообороте Украины и Беларуси. За пять месяцев текущего года наш товарооборот составил 1 млрд 675 млн долларов. Экспорт Беларуси в Украину - 1078 млн., а экспорт Украины в Беларусь - 597 млн. По нашей статистике, по сравнению с аналогичным периодом за пять месяцев прошлого года, наблюдается падение товарооборота на 22,8%", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам посла, были прерваны личные контакты, логистические связи.

"Вынужден сказать, что применение Украиной ограничительных мер в отношении нашей продукции (цемента, газоблоков) также оказало негативное влияние на объем взаимной торговли", - добавил Сокол.

Дипломат отметил, что Украина является значимым, стратегическим торгово-экономическим партнером для Беларуси.

"Сейчас Украина на втором месте, но дай Бог, чтобы когда-нибудь она стала нашим первым торгово-экономическим партнером. Среди торговых партнеров Украины Беларусь занимает четверное место наряду с такими развитыми и сильными в экономическом плане государствами, как Германия. Это о многом говорит", - добавил он.

Также Сокол напомнил, что украинско-белорусский товарооборот исчисляется миллиардами долларов США, и за прошлый год составил $5,8 млрд.

"Сейчас задача во взаимном товарообороте наших стран - восстановить те позиции, которые существовали до пандемии, сохранить все, что было наработано в предыдущие годы", - подчеркнул он.

В то же время посол сообщил, что Украина и Беларусь не прекращали работу на двустороннем торгово-экономическом треке даже во время пандемии.

"Конечно, на первоначальном этапе в марте-апреле дипломаты никуда не выезжали, но постепенно работа оживает и у нас, и в Украине. Наши рабочие, которые задействованы в различных проектах на территории Украины, приезжают в вашу страну, поступает наша техника. Буквально вчера я был в Житомире и принимал участие в передаче пяти новых троллейбусов для города, на прошлой неделе участвовал в запуске троллейбусов на маршруты в Кривом Роге. Задача - сохранить то, что было наработано в предыдущие годы. До конца года в Житомир будет поставлено еще 45 троллейбусов совместного белорусско-украинского производства", - пояснил он.


Полный текст интервью с послом Соколом будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #посол #украина #товарооборот #беларусь
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