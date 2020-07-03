Cushman&Wakefield разработает коммерческую стратегию проекта "Экополис ХТЗ" Ярославского

Международная консалтинговая компания Cushman&Wakefield заключила договор о сотрудничестве с бизнес-парком "Экополис ХТЗ", входящим в группу DCH бизнесмена Александра Ярославского, в рамках которого разработает коммерческую стратегию проекта, говорится в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, команда Cushman&Wakefield будет осуществлять консалтинговое сопровождение разработки генерального плана проекта бизнес-парка, а также займется формированием стратегии по привлечению якорных арендаторов и разработкой коммерческой стратегии.

"Мы знаем, что команда Cushman&Wakefield имеет большой опыт реализации сложных инфраструктурных проектов, в том числе создания промышленных парков, а также комплексного развития крупных объектов недвижимости. Уверены, что по итогам работы получим оптимальную концепцию проекта высокой инфраструктурной и коммерческой ценности", - цитируется в сообщении директор управляющей компании "Экополис ХТЗ" Виталий Баранников.

Как сообщалось, бизнес-парк "Экополис ХТЗ" - долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского. Он создается на базе Харьковского тракторного завода, а сам ХТЗ станет якорным резидентом индустриального кластера. Ожидается, что плановый объем инвестиций в размере $1 млрд позволит создать к 2033 году порядка 500 тыс. кв. м офисных, складских и производственных площадей и разместить здесь более 10 тыс. современных рабочих мест. В состав бизнес-парка войдут индустриальный парк, технопарк (IT- и R&D-кластеры), а также медицинский центр, логистический комплекс и торговый кластер (включая распределительный центр e-commerce), агротехнологический кластер и образовательный центр.

Cushman&Wakefield (ранее – DTZ) была основана в 1917 году в Нью-Йорке. Компания является консультантом в сфере коммерческой недвижимости с годовым доходом $8,8 млрд. Cushman&Wakefield работает в более чем 60 странах мира, количество сотрудников составляет 53 тыс. человек.

Основными направлениями работы являются агентские услуги для собственников коммерческой недвижимости и арендаторов, рынки капитала и операции с земельными участками, управление активами и инвестициями, аналитика и консалтинг по вопросам девелопмента, оценка недвижимости, а также управление коммерческими объектами.