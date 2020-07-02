НБУ заверил бизнес о неизменности политики при сохранении независимости

Правление Национального банка Украины (НБУ) останется командой и готово работать дальше, придерживаясь текущей политики для сохранения стабильности экономики в Украине, но при условии сохранения их права независимо принимать решения, заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в четверг.

"Правление НБУ приняло довольно тяжелое решение остаться работать сейчас (…) Мы видим свою задачу не только в сохранении макрофинансовой стабильности, но и независимости, и в институциональной способности НБУ - и это является, по сути, ключевыми условиями, – надеясь на то, что они будут поддержаны, мы остаемся работать", – сказала она в ходе онлайн-встречи правления Нацбанка с бизнесом, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" участник встречи со стороны бизнеса.

Рожкова добавила, что правление НБУ стремится к открытому и эффективному диалогу с правительством, поскольку только в сотрудничестве она видит возможность обеспечить дальнейшее развитие страны.

"Правление остается на своих должностях на термин каденции, и я не думаю, что тут one-man show, решения принимаются коллегиально. Поэтому (…) изменение политики или смена курса при этой команде будут невозможными", – сообщил в ходе встречи глава НБУ Яков Смолий.

Он также добавил, что не видит причин для смены наработок и курса, который выбрал центробанк. "Поэтому будем рассчитывать, что все будет хорошо и будет двигаться в том русле, в котором мы работаем сейчас", – отметил Смолий.

Глава НБУ полагает, что МВФ и стейкхолдеры, которые работали по размещению евробондов, не должны "ориентироваться на персоналии".

"В первую очередь мы работаем и работали с институциями. Если мы говорим о том, что мы сохраняем в дальнейшем те принципы, которые были заложены, такие как институциональная независимость, то я не вижу оснований, чтобы были какие-то кардинальные изменения как в нашей политике, так и с инвесторами", – добавил он.

По словам Смолия, говоря о политическом давлении на центробанк, он имел ввиду рекомендованный парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проект постановления об оценке деятельности главы НБУ, судебные иски и решения, а также поступившее от 64 нардепов в Конституционный суд Украины представление о соответствии Конституции банковского закона, необходимого для сотрудничества с МВФ.

"Таким образом народные депутаты хотят сорвать сотрудничество с МВФ - только утверждение этого закона было маяком нашей текущей программы (…), - а также хотят "помочь" в борьбе за ПриватБанк", – отметил он.

Еще одним элементом давления он назвал частую публичную критику центробанка со стороны Совета НБУ и попытку дискредитировать правление главой Совета Богданом Данилишиным.

"Мы видим прямую политическую мотивированность позиций и решений некоторых отдельных членов Совета НБУ, в частности главы. Я напомню, что глава Совета неоднократно публично высказывал свои позиции относительно переговоров с бывшими собственниками ПриватБанка, де-факто о возврате им уже здорового банка, который государство докапитализировало", – добавил Смолий.

Он также напомнил о безосновательном, по мнению НБУ, отказе вносить в повестку дня заседания Совета НБУ 30 июня продление полномочий замглавы правления Нацбанка Олега Чурия, каденция которого заканчивается 10 июля.

"При том давлении, в котором мы живем уже больше года (…), когда на белое говорят черное, когда низкая инфляция – это "катастрофа для Украины" (…), невозможно дальше делать вещи, которые мы делаем. Это мой вызов для того, чтобы сохранить независимость центрального банка, сохранить ту институциональной способность, которую мы старались выдержать", – резюмировал глава НБУ.

Смолий также отметил, что после его отставки по закону о НБУ обязательства главы правления будет исполнять первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, если в этот день не произойдет назначение нового предправления.

В ходе встречи представители бизнеса поблагодарили Смолия за работу. В частности, заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая отметила, что в течение последних пяти лет "произошли эпохальные изменения на финансовом рынке", а успешная реализация проекта "сплит" - это новая страница в валютном регулировании и результат последовательной работы Нацбанка.

"Хочу поблагодарить главу НБУ от бизнес-сообщества за все последние годы работы. В конце прошлого года мы спрашивали бизнес, кому из госорганов они больше благодарны. Ответ был: главе и команде НБУ. Поэтому Американская торговая палата в Украине вручила награду (…) "Выбор бизнес-сообщества 2019" НБУ за проведение эффективной монетарной политики, продолжение очистки банковского сектора, защиты независимости НБУ и содействие макроэкономической стабильности", – отметил президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

По словам исполнительного директора Союза украинских предпринимателей (СУП) Катерины Глазковой, ей жаль, что политическая составляющая становится выше экономической и финансовой.

"С вами было работать очень приятно. Мне кажется, что так точно, так детально мы всегда получали ответы от вас, и за это благодарим. Это важно, потому что когда бизнес понимает, что происходит, и когда все прогнозировано, это очень важно для развития и стабильности", – добавила она.