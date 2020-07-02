Экономика

17:45 02.07.2020

Курс гривни на межбанке в четверг упал до 27,2 грн/$1

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Курс гривни на межбанке в четверг упал до 27,2 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг упал до 27,235 грн/$1 с 26,870 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,22-27,25 грн/$1.

Дилеры отметили, что Национальный банк Украины (НБУ) в ходе сессии продал около $150 млн, $100 млн из которых – в первый час.

Они добавили, что в четверг НАК "Нафтогаз Украины" также выходила на межбанк и продал около $50-100 млн.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке 2 июля снизился до 27,16 грн/$1 с 26,75 грн/$1 в среду.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на наличном рынке 2 июля нацвалюта также снизилась до 26,89-27,23 грн/$1 (купля-продажа) с 26,64-26,85 грн/$1 накануне, а на "сером" рынке курс гривни составил 26,95-27,08 грн/$1.

Украинские банки в четверг также ослабили курс при онлайн-обмене, в том числе ПриватБанк – до 26,85-27,35 грн/$1, monobank – до 27,00-27,32 грн/$1, Ощадбанк – до 26,65-27,30 грн/$1 и Райффайзен Банк Аваль – до 27,0-27,3 грн/$1.

НБУ также снизил курс нацвалюты на 3 июля – до 27,1801 грн/$1 с 26,7700 грн/$1 накануне.

Теги: #курс #гривна
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