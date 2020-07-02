Основания говорить о подрыве независимости НБУ и доверия МВФ отсутствуют - глава Минфина

Основания говорить о подрыве независимости Национального банка Украины (НБУ) и доверии Международного валютного фонда (МВФ) отсутствуют, заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы продолжаем работу с международными партнерами, с инвесторами. Есть соответствующая реакция МВФ, она сдержанная. Мы также считаем, что должны обеспечить в целом независимость НБУ. Никто в стране не ставит под сомнение независимость Нацбанка", - сказал он в ходе пресс-брифинга в четверг.

Марченко выразил надежду, что Нацбанк продолжит сотрудничать с Минфином в реализации своей монетарной политики вне зависимости от того, кто будет занимать должность главы НБУ.