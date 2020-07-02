Отставка главы НБУ временно повлияла на выпуск Украиной евробондов, о дальнейших планах поговорим позже – глава Минфина

Заявление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия повлияло на временную остановку выпуска Украиной евробондов, Министерство финансов будет позже решать, что делать дальше, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Как только мы завершили выпуск, мы узнали о новости (…) – это отставка главы НБУ. Поэтому нами утром было принято, я считаю, взвешенное решение – остановить этот выпуск. Инвесторы с одобрением оценили наше решение. (…) Мы готовы сделать определенную паузу, а потом дальше решать, что и как мы будем делать", – сказал он в ходе пресс-брифинга в четверг.

По словам Марченко, решение Смолия было "абсолютно неординарным". Он добавил, что худшего момента, чем вчерашнее соответствующее заявление, для размещения выпуска Украиной евробондов быть не могло.

Как сообщалось, утром в четверг Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

Сделка была начата 1 июля. Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, и, наконец, до 7,3-7,4%. Суммарный "новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу в рамках проводимого параллельно с новым размещением тендера по двум старым выпускам) составил $7,5 млрд.