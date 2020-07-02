Динамика финрынков Украины будет зависеть от нового главы НБУ и сохранения независимости регулятора - банкиры

Динамика показателей на финансовом и валютном рынках Украины будет зависеть от кандидатуры, выбранной на должность нового главы Национального банка (НБУ) и от сохранения независимости регулятора, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" в четверг.

"Неопределенность с должностью главы НБУ или быстрое назначение на нее контроверсионного лица, которое воспринимается не всеми участниками рынка и международными партнерами, способны генерировать достаточно мощное негативное влияние на курс нацвалюты и текущую стоимость облигаций, вызвав увеличение процентных ставок по ним", – сообщил главный менеджер по макроэкономическому анализу департамента казначейства Райффайзен банка Аваль Сергей Колодий.

Он отметил, что отставка главы центробанка, если она будет подписана, негативно повлияет и на финансовый рынок, и на стабильность национальной валюты, в частности, может потенциально привести к девальвации гривни и повышению процентных ставок.

"Сила этого влияния будет зависеть от скорости реакции президента Украины и конкретизации его позиции", – уточнил Колодий.

Эксперт добавил, что, в частности, уже было принято решение об отмене выпуска евробондов. "Динамика размещения ОВГЗ в последующие недели будет зависеть от скорости и интерпретации решения в отношении главы НБУ", – полагает он.

Отклонение же заявления об отставке главы НБУ, по словам Колодия, наоборот, будет позитивным сигналом для участников рынка.

"Многолетний незыблемый принцип любой финансовой системы "деньги любят тишину" никто не отменял. Отставка главы НБУ, да еще и с формулировкой "из-за политического давления" – однозначно неблагоприятное событие для финансовой системы. Последствия в части курса гривни и размещения ОВГЗ мы уже наблюдаем сегодня ", – сказал финансист одного из иностранных банков в Украине.

Он отметил, что ситуация на финансовом и валютном рынках будет во многом зависеть от того, кто возглавит НБУ и удастся ли новому руководителю сохранить предусмотренную законом институциональную независимость, а также управлять системой в соответствии с экономической ситуацией, "а не по звонку в ручном режиме".

"Еще одним опасным "звоночком" является возможное признание неконституционным закона о системе гарантирования вкладов, которое может создать сокрушительный прецедент для банковской системы", – добавил эксперт.

Как отметила глава правления банка "Пивденный" Алла Ванецьянц, политика НБУ под руководством Якова Смолия была достаточно взвешенной и последовательной, и деятельность во время карантина тому подтверждение.

Эксперт добавила, что при Смолие Нацбанк впервые выступал как единая профессиональная команда, без акцентов на отдельных личностях.

"Регулятор профессионально и своевременно поддерживал банковский сектор, усиливал эффективную коммуникацию. Все это существенно способствовало сохранению/удержанию стабильности банковской системы. Соответственно, веских причин для существенных колебаний (кроме легких "новостных") в текущей ситуации не ожидаем", – отметила она.

По словам Ванецьянц, процесс согласования и сама фигура нового главы НБУ, а также будущая политика центробанка будут ключевыми факторами влияния на курс, настроения инвесторов и рынок ОВГЗ.

Как сообщил директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной, кадровые ротации в руководстве НБУ вызвали ситуативное эмоциональное увеличение курсовой волатильности, но фундаментальное влияние на курс в условиях рыночной экономики и плавающего курсообразования оказывает соотношение предложения валюты и спроса на нее.

Он добавил, что соответствующее соотношение, в свою очередь, определяется конъюнктурой рынков украинского экспорта и импорта, интересом иностранных инвесторов к украинским активам, в том числе ОВГЗ, поступлениями денег гастарбайтеров, инфляционными и девальвационными ожиданиями бизнеса и населения.

"Безусловно, вектор монетарной политики регулятора является одним из факторов, формирующих стоимость денег на рынке и, соответственно, определяющих интерес к валютным активам. Изменится ли данный вектор, мы вскоре увидим, и тогда сможем делать выводы и прогнозы дальнейших курсовых трендов", – отметил Куринной.

Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Смолий подал президенту Украины заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени. "Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Смолий.

Президент Зеленский в четверг принял его отставку и передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ.

Согласно сообщению главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной Даниила Гетманцева, комитет рассмотрит вопрос об отставке Смолия в четверг в 15:00.