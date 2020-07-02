Экономика

15:38 02.07.2020

Глава Минфина Украины ожидает быстрой стабилизации рынков после отставки главы НБУ

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Глава Минфина Украины ожидает быстрой стабилизации рынков после отставки главы НБУ

После отставки главы Национального банка (НБУ) Якова Смолия с должности рынки быстро стабилизируются, заявил министр финансов Сергей Марченко

"Я считаю, что нет никаких оснований переживать о курсе валюты в связи с отставкой чиновника, потому что мы, возможно, можем видеть какую-то турбулентность на рынке, но я считаю, что будут приняты соответствующие решения и уже, возможно, в ближайшее время все успокоится", - сказал Марченко журналистам в четверг в Киеве.

Он подчеркнул, что отставка Смолия не изменит ситуацию на валютном рынке.

Теги: #нбу #смолий #марченко #минфин
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