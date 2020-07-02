Экономика

13:41 02.07.2020

Давление на главу НБУ ставит под вопрос безопасность, справедливость и равенство всех перед законом - ЕБА об отставке Смолия

1 мин читать
Давление на главу НБУ ставит под вопрос безопасность, справедливость и равенство всех перед законом - ЕБА об отставке Смолия

Давление на главу Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия ставит под вопрос безопасность, справедливость и равенство всех перед законом в стране, заявляет Европейская бизнес ассоциация (ЕБА).

"ЕБА глубоко встревожена ситуацией, которая происходит вокруг НБУ и его руководства. Да, давление на представителей НБУ - это негативный сигнал для иностранных инвесторов и международных компаний, которые работают в Украине, поскольку ставят под вопрос безопасность, справедливость и равность всех перед законом", - говорится в заявлении ассоциации.

Бизнес призывает не допустить отката назад начатых в финансовом секторе реформ и обеспечить дальнейшую независимость НБУ.

"Помимо этого, чрезвычайно важной является кандидатура главы центробанка - профессионала своего дела, целью которого будет действительно результат и продолжение начатых реформ", - указала ассоциация в заявлении.

В минувшие годы НБУ обеспечил значительное снижение инфляции, провел валютную либерализацию, оздоровил банковскую систему, подчеркнули в ЕБА.

"Поэтому бизнес-сообщество надеется, что власть поймет все возможные последствия отставки главы НБУ и призывает президента взять эту ситуацию под личный контроль. Поскольку сейчас важно обезопасить страну от появления новых негативных факторов, которые дестабилизируют экономику, замедляют инвестактивность и экономический рост, тем более в кризисной ситуации, которая возникла в связи с пандемией", - указала в заявлении ЕБА.

Теги: #нбу #смолий #еба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:57 02.07.2020
Фамилия главы правления "Укргазбанка" Шевченко звучала среди кандидатур на пост руководителя НБУ - нардеп Кравчук

Фамилия главы правления "Укргазбанка" Шевченко звучала среди кандидатур на пост руководителя НБУ - нардеп Кравчук

11:50 02.07.2020
Заявления о политическом давлении на руководство НБУ создает риск снижения доверия инвесторов и граждан к госинститутам в стране

Заявления о политическом давлении на руководство НБУ создает риск снижения доверия инвесторов и граждан к госинститутам в стране

11:09 02.07.2020
Президент внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ

Президент внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ

11:06 02.07.2020
Украина отменила продажу еврооблигаций после отставки главы НБУ – Минфин

Украина отменила продажу еврооблигаций после отставки главы НБУ – Минфин

11:00 02.07.2020
Возможная отставка главы НБУ негативно скажется на сотрудничестве Украины с МВФ - Гончаренко

Возможная отставка главы НБУ негативно скажется на сотрудничестве Украины с МВФ - Гончаренко

10:47 02.07.2020
Независимость НБУ в центре программы МВФ и должна быть обеспечена преемником Смолия

Независимость НБУ в центре программы МВФ и должна быть обеспечена преемником Смолия

10:40 02.07.2020
Бизнес-сообщество обеспокоено отставкой главы НБУ - AmChаm

Бизнес-сообщество обеспокоено отставкой главы НБУ - AmChаm

10:06 02.07.2020
Подрыв независимости НБУ поставит под угрозу поддержку реформ в Украине

Подрыв независимости НБУ поставит под угрозу поддержку реформ в Украине

23:56 01.07.2020
Обеспечение независимости Нацбанка является приоритетом, НБУ совместно с Кабмином должны продолжать реализовывать взвешенную монетарную и фискальную политику – Офис президента

Обеспечение независимости Нацбанка является приоритетом, НБУ совместно с Кабмином должны продолжать реализовывать взвешенную монетарную и фискальную политику – Офис президента

23:47 01.07.2020
Правление Нацбанка Украины продолжит работу ради сохранения макрофинансовой стабильности

Правление Нацбанка Украины продолжит работу ради сохранения макрофинансовой стабильности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина отменила продажу еврооблигаций после отставки главы НБУ – Минфин

Независимость НБУ в центре программы МВФ и должна быть обеспечена преемником Смолия

Украина разместила 12-летние евробонды на $1,75 млрд под 7,3%

Правление Нацбанка Украины продолжит работу ради сохранения макрофинансовой стабильности

Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина разместила 12-летние евробонды на $1,75 млрд под 7,3%

Индекс ожиданий деловой активности в июне вырос до 45,5 п. из 100 – НБУ

Комитет Рады рекомендует принять законопроект №2524 для облегчения работы ФЛП-"упрощенцев" и устранения недостатков закона №466

"Запорожсталь" в I полугодии снизила выпуск проката на 9,6%, но нарастила чугуна на 2%

Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина

Украинские ритейлеры фиксируют рост объемов товарооборота в юне, несмотря на снижение посещаемости ТРЦ – UTG

Доходы госбюджета в июне-2020 перевыполнены на 10,9% - Госказначейство

Британский необанк ELPASO запускает сервисы для украинского бизнеса

Google запускает инструменты для помощи в процессе восстановления бизнеса в Европе, странах Ближнего Востока и Африки

Бюджет не имеет задолженности перед шахтерами, это беспрецедентная ситуация – Буславец

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА