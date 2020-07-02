Давление на главу НБУ ставит под вопрос безопасность, справедливость и равенство всех перед законом - ЕБА об отставке Смолия

Давление на главу Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия ставит под вопрос безопасность, справедливость и равенство всех перед законом в стране, заявляет Европейская бизнес ассоциация (ЕБА).

"ЕБА глубоко встревожена ситуацией, которая происходит вокруг НБУ и его руководства. Да, давление на представителей НБУ - это негативный сигнал для иностранных инвесторов и международных компаний, которые работают в Украине, поскольку ставят под вопрос безопасность, справедливость и равность всех перед законом", - говорится в заявлении ассоциации.

Бизнес призывает не допустить отката назад начатых в финансовом секторе реформ и обеспечить дальнейшую независимость НБУ.

"Помимо этого, чрезвычайно важной является кандидатура главы центробанка - профессионала своего дела, целью которого будет действительно результат и продолжение начатых реформ", - указала ассоциация в заявлении.

В минувшие годы НБУ обеспечил значительное снижение инфляции, провел валютную либерализацию, оздоровил банковскую систему, подчеркнули в ЕБА.

"Поэтому бизнес-сообщество надеется, что власть поймет все возможные последствия отставки главы НБУ и призывает президента взять эту ситуацию под личный контроль. Поскольку сейчас важно обезопасить страну от появления новых негативных факторов, которые дестабилизируют экономику, замедляют инвестактивность и экономический рост, тем более в кризисной ситуации, которая возникла в связи с пандемией", - указала в заявлении ЕБА.