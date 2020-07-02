Заявления о политическом давлении на руководство НБУ создает риск снижения доверия инвесторов и граждан к госинститутам в стране

Заявления о политическом давлении на руководство Национального банка Украины (НБУ) являются неосторожными, и создают риск снижения доверия иностранных инвесторов и украинских граждан к государственным институтам в стране, что, в свою очередь, может негативно отразиться на экономике в период кризиса, считает глава Совет НБУ Богдан Данилишин.

"Вместе с тем, я убежден, что, несмотря на возможный временный период неопределенности, связанный с представлением главы НБУ заявления об отставке и ее рассмотрением президентом и Верховной Радой, Нацбанк как независимая и профессиональная государственная организация обеспечит стабильность гривни и рынка Украины", – написал он в Facebook в четверг.

Данилишин отметил, что ни он лично, ни другие члены Совета НБУ не испытывали политического давления со стороны нынешнего или предыдущего руководства государства и имели беспрепятственную возможность обеспечивать независимую политику и выполнение основных функций центробанка.

"Для меня, как главы Совета НБУ, было честью работать с 2016 года вместе с Яковом Смолием и коллективом НБУ над реформированием банковской системы Украины, совершенствованием монетарной политики и внедрением международных стандартов банковской деятельности", – написал он.

По его словам, Совет НБУ поддерживал деятельность правления центробанка в реализации политики, направленной на снижение инфляции и обеспечение финансовой стабильности в стране.

Вместе с тем он добавил, что Совет НБУ неоднократно в течение последних лет указывал на несбалансированность политики Нацбанка, избирательность применения монетарных инструментов и недостаточно активную деятельность правления регулятора по восстановлению кредитования и стимулирования экономической активности в стране.

Как сообщалось, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.