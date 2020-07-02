Независимость НБУ в центре программы МВФ и должна быть обеспечена преемником Смолия

Международный валютный фонд (МВФ) отмечает существенные достижения в обеспечении ценовой стабильности в Украине под руководством главы Нацбанка Якова Смолия, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике.

"Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы", – подчеркивается в заявлении спикера Фонда, распространенного в четверг после решения Смолия накануне подать в отставку из-за политического давления на центробанк.

Как сообщалось, МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд, или 179% квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

"Новая программа направлена на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать возвращение Украины к росту после завершения кризиса", – отмечалось в релизе МВФ.

После выделения первого транша намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины.