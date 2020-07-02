Бизнес-сообщество обеспокоено отставкой главы НБУ - AmChаm

Бизнес обеспокоен отставкой главы Национального банка Якова Смолия, что ставит под угрозу сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), сообщил президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

"Бизнес-сообщество очень обеспокоено отставкой главы НБУ, будущей независимостью НБУ и продолжением сотрудничества с МВФ", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Сильный и независимый НБУ играет важнейшую роль в макроэкономической стабильности Украины, поскольку он является мощным сигналом доверия для иностранных инвесторов. Поэтому давление на правление НБУ является негативным сигналом для инвесторов, международных партнеров и компаний, которые работают в Украине", - пояснил Гундер.

Он подчеркнул, что компании-члены палаты уважают Якова Смолия и высоко оценивали работу его команды.

"От имени наших компаний, Американская торговая палата в Украине вручила награду ко Дню Благодарения "Выбор бизнес-сообщества 2019" НБУ за проведение эффективной монетарной политики, продолжение очищения банковского сектора, защиту независимости НБУ и содействие макроэкономической стабильности", - напомнил президент AmChаm.