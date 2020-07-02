Экономика

10:40 02.07.2020

Бизнес-сообщество обеспокоено отставкой главы НБУ - AmChаm

1 мин читать
Бизнес-сообщество обеспокоено отставкой главы НБУ - AmChаm

Бизнес обеспокоен отставкой главы Национального банка Якова Смолия, что ставит под угрозу сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), сообщил президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

"Бизнес-сообщество очень обеспокоено отставкой главы НБУ, будущей независимостью НБУ и продолжением сотрудничества с МВФ", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Сильный и независимый НБУ играет важнейшую роль в макроэкономической стабильности Украины, поскольку он является мощным сигналом доверия для иностранных инвесторов. Поэтому давление на правление НБУ является негативным сигналом для инвесторов, международных партнеров и компаний, которые работают в Украине", - пояснил Гундер.

Он подчеркнул, что компании-члены палаты уважают Якова Смолия и высоко оценивали работу его команды.

"От имени наших компаний, Американская торговая палата в Украине вручила награду ко Дню Благодарения "Выбор бизнес-сообщества 2019" НБУ за проведение эффективной монетарной политики, продолжение очищения банковского сектора, защиту независимости НБУ и содействие макроэкономической стабильности", - напомнил президент AmChаm.

Теги: #атп #гундер #смолий #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:00 02.07.2020
Возможная отставка главы НБУ негативно скажется на сотрудничестве Украины с МВФ - Гончаренко

Возможная отставка главы НБУ негативно скажется на сотрудничестве Украины с МВФ - Гончаренко

23:47 01.07.2020
Правление Нацбанка Украины продолжит работу ради сохранения макрофинансовой стабильности

Правление Нацбанка Украины продолжит работу ради сохранения макрофинансовой стабильности

23:16 01.07.2020
Глава правления Укргазбанка может стать кандидатом на пост главы НБУ – Железняк

Глава правления Укргазбанка может стать кандидатом на пост главы НБУ – Железняк

20:30 01.07.2020
Индекс ожиданий деловой активности в июне вырос до 45,5 п. из 100 – НБУ

Индекс ожиданий деловой активности в июне вырос до 45,5 п. из 100 – НБУ

18:01 01.07.2020
Google запускает инструменты для помощи в процессе восстановления бизнеса в Европе, странах Ближнего Востока и Африки

Google запускает инструменты для помощи в процессе восстановления бизнеса в Европе, странах Ближнего Востока и Африки

15:34 01.07.2020
Производители демонстрируют высокие показатели стоимости брендов – исследование

Производители демонстрируют высокие показатели стоимости брендов – исследование

11:37 01.07.2020
В Харькове открылся центр поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес"

В Харькове открылся центр поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес"

23:15 26.06.2020
Зеленский: мы боремся за низкие кредиты для бизнеса в 5-7%

Зеленский: мы боремся за низкие кредиты для бизнеса в 5-7%

14:45 25.06.2020
Кабмин одобрил запуск в Украине электронного резидентства

Кабмин одобрил запуск в Украине электронного резидентства

18:30 23.06.2020
Расходы на рекламу в интернете в 2020г впервые превысят траты на традиционные СМИ

Расходы на рекламу в интернете в 2020г впервые превысят траты на традиционные СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Независимость НБУ в центре программы МВФ и должна быть обеспечена преемником Смолия

Украина разместила 12-летние евробонды на $1,75 млрд под 7,3%

Правление Нацбанка Украины продолжит работу ради сохранения макрофинансовой стабильности

Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина

Доходы госбюджета в июне-2020 перевыполнены на 10,9% - Госказначейство

ПОСЛЕДНЕЕ

Независимость НБУ в центре программы МВФ и должна быть обеспечена преемником Смолия

Украина разместила 12-летние евробонды на $1,75 млрд под 7,3%

Комитет Рады рекомендует принять законопроект №2524 для облегчения работы ФЛП-"упрощенцев" и устранения недостатков закона №466

"Запорожсталь" в I полугодии снизила выпуск проката на 9,6%, но нарастила чугуна на 2%

Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина

Украинские ритейлеры фиксируют рост объемов товарооборота в юне, несмотря на снижение посещаемости ТРЦ – UTG

Доходы госбюджета в июне-2020 перевыполнены на 10,9% - Госказначейство

Британский необанк ELPASO запускает сервисы для украинского бизнеса

Бюджет не имеет задолженности перед шахтерами, это беспрецедентная ситуация – Буславец

Сбережения украинцев в I кв.-2020 сократились на 61,1 млрд грн -Госстат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА