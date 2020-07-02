Украина разместила 12-летние евробонды на $1,75 млрд под 7,3%

Украина разместила "длинные" 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 г. на сумму $1,75 млрд под 7,3% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, и, наконец, до 7,3-7,4%.

Суммарный "новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу в рамках проводимого параллельно с новым размещением тендера по двум старым выпускам) составил $7,5 млрд.

Организаторами размещения выступили JP Morgan и Goldman Sachs.

В рамках тендера Украина выкупает евробонды с погашением в 2021 и 2022 гг. на сумму до $750 млн (сейчас в обращении находятся бумаги этих выпусков соответственно на $1,41 млрд и $1,38 млрд. Цена выкупа - $1035 за $1000 номинала евробондов-2021 и $1042,5 - евробондов-2022.