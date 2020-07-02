Экономика

10:27 02.07.2020

Украина разместила 12-летние евробонды на $1,75 млрд под 7,3%

1 мин читать
Украина разместила 12-летние евробонды на $1,75 млрд под 7,3%

Украина разместила "длинные" 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 г. на сумму $1,75 млрд под 7,3% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, и, наконец, до 7,3-7,4%.

Суммарный "новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу в рамках проводимого параллельно с новым размещением тендера по двум старым выпускам) составил $7,5 млрд.

Организаторами размещения выступили JP Morgan и Goldman Sachs.

В рамках тендера Украина выкупает евробонды с погашением в 2021 и 2022 гг. на сумму до $750 млн (сейчас в обращении находятся бумаги этих выпусков соответственно на $1,41 млрд и $1,38 млрд. Цена выкупа - $1035 за $1000 номинала евробондов-2021 и $1042,5 - евробондов-2022.

Теги: #евробонды #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:11 02.07.2020
В Украине 2 июля ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

В Украине 2 июля ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

07:22 02.07.2020
Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

06:53 02.07.2020
На Харьковщине и.о. директора региональной лаборатории Госпродпотребслужбы требовал взятку от подчиненной за сохранение ее на должности – полиция

На Харьковщине и.о. директора региональной лаборатории Госпродпотребслужбы требовал взятку от подчиненной за сохранение ее на должности – полиция

06:02 02.07.2020
Офис генпрокурора и Уполномоченный по правам человека подписали Меморандум о сотрудничестве

Офис генпрокурора и Уполномоченный по правам человека подписали Меморандум о сотрудничестве

05:05 02.07.2020
Министр культуры Украины и посол Швеции обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Министр культуры Украины и посол Швеции обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

02:38 02.07.2020
Судья, использовавший фальшивый паспорт для пересечения линии разграничения предстанет перед судом

Судья, использовавший фальшивый паспорт для пересечения линии разграничения предстанет перед судом

00:26 02.07.2020
Украина поддержала глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19 – Кулеба

Украина поддержала глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19 – Кулеба

23:56 01.07.2020
Обеспечение независимости Нацбанка является приоритетом, НБУ совместно с Кабмином должны продолжать реализовывать взвешенную монетарную и фискальную политику – Офис президента

Обеспечение независимости Нацбанка является приоритетом, НБУ совместно с Кабмином должны продолжать реализовывать взвешенную монетарную и фискальную политику – Офис президента

23:16 01.07.2020
Глава правления Укргазбанка может стать кандидатом на пост главы НБУ – Железняк

Глава правления Укргазбанка может стать кандидатом на пост главы НБУ – Железняк

23:00 01.07.2020
"Рынки переварят" заявление об отставке главы НБУ и вернутся на круги своя -- советник главы ОП Страхова

"Рынки переварят" заявление об отставке главы НБУ и вернутся на круги своя -- советник главы ОП Страхова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Независимость НБУ в центре программы МВФ и должна быть обеспечена преемником Смолия

Правление Нацбанка Украины продолжит работу ради сохранения макрофинансовой стабильности

Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина

Доходы госбюджета в июне-2020 перевыполнены на 10,9% - Госказначейство

Бюджет не имеет задолженности перед шахтерами, это беспрецедентная ситуация – Буславец

ПОСЛЕДНЕЕ

Независимость НБУ в центре программы МВФ и должна быть обеспечена преемником Смолия

Бизнес-сообщество обеспокоено отставкой главы НБУ - AmChаm

Правление Нацбанка Украины продолжит работу ради сохранения макрофинансовой стабильности

Индекс ожиданий деловой активности в июне вырос до 45,5 п. из 100 – НБУ

Комитет Рады рекомендует принять законопроект №2524 для облегчения работы ФЛП-"упрощенцев" и устранения недостатков закона №466

"Запорожсталь" в I полугодии снизила выпуск проката на 9,6%, но нарастила чугуна на 2%

Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина

Украинские ритейлеры фиксируют рост объемов товарооборота в юне, несмотря на снижение посещаемости ТРЦ – UTG

Доходы госбюджета в июне-2020 перевыполнены на 10,9% - Госказначейство

Британский необанк ELPASO запускает сервисы для украинского бизнеса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА