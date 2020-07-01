Правление Нацбанка Украины продолжит работу ради сохранения макрофинансовой стабильности

Правление Национального банка Украины считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности НБУ, говорится в заявлении правления на сайте центробанка в среду связи с решением главы НБУ Якова Смолия подать в отставку из-за систематического политического давления на центробанк.

"Правление призывает президента, правительство и политиков эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать Национальному банку возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк Конституцией Украины и законом Украины "О Национальном банке Украины", – отмечается в заявлении.

Члены правления также отметили, что уважают решение главы НБУ об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления.