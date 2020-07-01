"Запорожсталь" в I полугодии снизила выпуск проката на 9,6%, но нарастила чугуна на 2%

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, в январе-июне текущего года сократил выпуск проката на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1 млн 547,5 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу предприятия, выплавка стали за шесть месяцев года снизилась на 10,1% - до 1 млн 815,1 тыс. тонн, но нарастила чугуна - на 2%, до 2 млн 161,4 тыс. тонн.

В июне произведено 366,2 тыс. тонн чугуна, 310,7 тыс. тонн стали, 259,1 тыс. тонн проката, тогда как в мае – 391,7 тыс. тонн чугуна, 321,5 тыс. тонн стали, 269,1 тыс. тонн проката.

Как сообщалось, "Запорожсталь" в 2019 году сократила выпуск проката на 5,3% по сравнению с 2018 годом - до 3 млн 348,7 тыс. тонн, стали - на 2,5%, до 4 млн 4,5 тыс. тонн, чугуна - на 0,6%, до 4 млн 360,8 тыс. тонн.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого пользуется широким спросом у потребителей как на внутреннем рынке, так и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".