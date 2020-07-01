Google запускает инструменты для помощи в процессе восстановления бизнеса в Европе, странах Ближнего Востока и Африки

Американская Google, входящая в холдинг Alphabet Inc., запускает новые инструменты для помощи людям в процессе восстановления бизнеса в Европе, странах Ближнего Востока и Африки (EMEA), сообщил президент Google в регионе EMEA Мэтт Бриттин во время онлайн-конференции во вторник.

Так, Google упрощает компаниям возможности делиться информацией об изменениях часов работы и информацией в Поиске и Картах Google через Google Мой Бизнес, а чтобы помочь местным компаниям улучшить онлайн-продажи, увеличить количество посетителей и оптимизировать интернет-магазины, запускает усовершенствованную версию Grow My Store.

В Grow My Store, в частности, чтобы предоставить возможности изучения внешних рынков и логистическую помощь в связи с Covid-19, Google обновила инструмент Market Finder. А чтобы помочь ритейлерам понять изменения спроса, представлен новый интерактивный инструмент, в котором собрана информация о быстрорастущих розничных категориях в Поиске Google - где в мире растут поисковые запросы, и слова, которые люди набирают, чтобы найти то, что они хотят.

Помимо этого, компания запускает инструмент для малого и среднего бизнеса в Европе AI for business. Он предоставляет компаниям персонализированный отчет с рекомендациями о самых релевантных программах искусственного интеллекта (ИИ) и потенциальных преимуществах, а также практические предложения относительно того, как начать работу.

В настоящее время данный инструмент доступен только на английском языке, но в течении 2020 года в планах Google добавить и другие языки.

Кроме того, как сообщили в Google, также запускается инструмент поиска работы в большем числе стран Европы, Ближнего Востока и Африки. На сегодня в нем тестируются функции помощи в поиске работы, которая позволяет работать дома.

Поиск работы создан в партнерстве с порталами по трудоустройству, местными агентствами занятости и другими организациями, например, Pole Emploi во Франции и Monster.de в Германии.