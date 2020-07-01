Бюджет не имеет задолженности перед шахтерами, это беспрецедентная ситуация – Буславец

Бюджет не имеет задолженности по заработной плате перед работниками угольных предприятий, сообщила врио министра энергетики Ольга Буславец.

"Все средства, которые необходимо было выплатить шахтерам из бюджета, поступили на их платежные карты. Это беспецедентная ситуация, когда нет задолженности перед шахтерами из бюджета. Та задолженность, которая еще существует - она небольшая, 127 млн грн на все угольные предприятия, - будет погашаться за счет хозяйственной деятельности этих предприятий", – сказала Буславец на брифинге в среду.

Она уточнила, что в пятницу, 26 июня, на погашение долгов перед шахтерами из бюджета было направлено 339 млн грн, подчеркнув, что стабильная работа и своевременная выплата зарплаты шахтерам в дальнейшем зависит от обеспечения гарантированного сбыта их продукции.

Глава Минэнергетики выразила надежду, что достичь этой цели поможет решение правительства относительно приоритетной диспетчеризации энергоблоков тепловых станций, производящих электроэнергию путем сжигания угля.

"Это обеспечит решение, которое запрещает использовать природный газ для основного производства электроэнергии тепловой генерацией. Именно это решение должно обеспечить сбыт угля", – разъяснила Буславец.

При этом она высказала мнение, что задолженности по зарплате не являются основной причиной шахтерских протестов в Киеве, начавшихся 30 июня.

"На митинги вышли не только относительно наличия задолженности, это не основная причина. На митингах есть также работники шахт, находящихся, например, в аренде, они требуют гарантированного сбыта угля и выполнения топливного баланса, утвержденного Минэнерго", – сказала Буславец.

В то же время председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат (фракция "Батькивщина") Михаил Волынец на своей странице в Facebook в среду сообщил о противодействии Национальной полиции проведению митинга шахтеров под Офисом президента.

"Нападение на депутата, на шахтеров, на профсоюз. Полиция мешает участникам всеукраинской акции протеста шахтеров устанавливать палатки", - подписал он видео конфликта между митингующими и полицией. При этом он подчеркнул, что шахтеры намерены продолжить протест до выполнения их требований.

Как сообщалось, шахтеры выдвигают ряд требований к властям: отправить в отставку с должности председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса и привлечь его к уголовной ответственности за ущерб, причиненный энергетической отрасли страны, а также обязать Фонд государственного имущества, Центрэнерго, Госугольпостач, ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" рассчитаться с шахтами за полученный уголь на сумму около 884 млн грн.

Кроме того, горняки выдвинули требование погасить задолженности по зарплате, которая по состоянию на 1 июля превысит 1,2 млрд грн.

Шахтеры также требуют запретить импорт электроэнергии и угля газовых марок из России и Беларуси, восстановить работу блоков тепловых электростанций, переоснащенных с антрацитового угля на уголь газовой группы, вывести из простоя шахты и обеспечить их стабильную работу.