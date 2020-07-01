Экономика

16:30 01.07.2020

Внедрение принципа "Загрязнитель платит" станет приоритетом в борьбе с промзагрязнениями - Абрамовский

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Внедрение принципа "Загрязнитель платит" станет приоритетом в борьбе с промзагрязнениями - Абрамовский

Одним из приоритетных направлений, которые будет внедрять Министерство природных ресурсов (Минприроды), будет борьба с промышленными загрязнениями во всех формах, и внедрение принципа "Загрязнитель платит", сообщил новоназначенный министр окружающей среды Роман Абрамовский.

"Приоритетными направлениями работы министерства при моей каденции будет борьба с промышленными отходами, имплементация директивы ЕС в отношении промышленного загрязнения. Во вторую очередь - это управление отходами. Мы приближаем свое законодательство к европейскому, и еще в этом году должны закончить этот процесс, приняв рамочный закон и ряд секторальных законов", - сообщил Абрамовский на брифинге в Кабинете министров в среду.

В числе важных он также выделил вопросы повышения эффективности государственного экологического контроля, реформу лесного хозяйства, в частности, пересмотр существующей модели его ведения и управления, вопросы рыбного хозяйства, управления природными ресурсами, цифровизации всех возможных направлений.

В вопросе регулирования управления отходами среди основных задач он назвал принятие уже на этой пленарной неделе в первом чтении законопроекта об управлении отходами.

"Накопление отходов уже стало критическим, годами ничего не делалось в этом направлении – для кого-то это было невыгодно, кто-то зарабатывал на нелегальном бизнесе с отходами, кто-то безответственно относился – в том числе имею ввиду производителей, но они были поставлены в условия, которые позволяли им это делать, никак не отвечая за производимые отходы", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 июня назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов. Министерство было создано в результате разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два – Минэнерго и Минприроды.

Теги: #абрамовский #минэкологии
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