Производители демонстрируют высокие показатели стоимости брендов – исследование

Производители алкоголя, ритейла и фармацевтики демонстрируют высокие показатели стоимости брендов и роста бизнеса, отмечает рейтинг журнала "Корреспондент" 50 самых дорогих брендов Украины.

Комментируя результаты исследования, "Корреспондент" также подчеркивает продолжение роста бизнеса, работающего в пищевой отрасли. Помимо этого, отмечается совокупный рост стоимости брендов, несмотря на кризис и карантин, введенный в стране из-за пандемии COVID-19. Так в 2019 году стоимость первой десятки лидеров рейтинга в сумме составляла $1,7 млрд, в 2020 году эта сумма выросла до $1,8 млрд.

Согласно рейтингу, в пятерку самых дорогих брендов вошли "Киевстар" ($251,7 млн), Rozetka ($209,9 млн), "Дарниця" ($179,2 млн – по сравнению с 2019 годом поднялась с четвертого на трете место в рейтинге, увеличив стоимость бренда со $172,2 млн до $179,2 млн), "Моршинская" ($177,5 млн), ПриватБанк ($171,5 млн).

Среди участников первой двадцатки рейтинга – "Нова Пошта", "Укртелеком", Ощадбанк, "Цитрус", "Эпицентр", Roshen, OLX и МАУ.

По словам редакции, главный принцип рейтинга остается неизменным: крупные мультинациональные бренды, созданные за пределами Украины, не рассматриваются. При расчете стоимости брендов редакция издания учитывала ключевые макроэкономические показатели Украины (ВВП, инфляция) финансовые показатели компаний-владельцев брендов, а также их рекламную активность