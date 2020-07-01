Экономика

15:34 01.07.2020

Производители демонстрируют высокие показатели стоимости брендов – исследование

1 мин читать
Производители демонстрируют высокие показатели стоимости брендов – исследование

Производители алкоголя, ритейла и фармацевтики демонстрируют высокие показатели стоимости брендов и роста бизнеса, отмечает рейтинг журнала "Корреспондент" 50 самых дорогих брендов Украины.

Комментируя результаты исследования, "Корреспондент" также подчеркивает продолжение роста бизнеса, работающего в пищевой отрасли. Помимо этого, отмечается совокупный рост стоимости брендов, несмотря на кризис и карантин, введенный в стране из-за пандемии COVID-19. Так в 2019 году стоимость первой десятки лидеров рейтинга в сумме составляла $1,7 млрд, в 2020 году эта сумма выросла до $1,8 млрд.

Согласно рейтингу, в пятерку самых дорогих брендов вошли "Киевстар" ($251,7 млн), Rozetka ($209,9 млн), "Дарниця" ($179,2 млн – по сравнению с 2019 годом поднялась с четвертого на трете место в рейтинге, увеличив стоимость бренда со $172,2 млн до $179,2 млн), "Моршинская" ($177,5 млн), ПриватБанк ($171,5 млн).

Среди участников первой двадцатки рейтинга – "Нова Пошта", "Укртелеком", Ощадбанк, "Цитрус", "Эпицентр", Roshen, OLX и МАУ.

По словам редакции, главный принцип рейтинга остается неизменным: крупные мультинациональные бренды, созданные за пределами Украины, не рассматриваются. При расчете стоимости брендов редакция издания учитывала ключевые макроэкономические показатели Украины (ВВП, инфляция) финансовые показатели компаний-владельцев брендов, а также их рекламную активность

Теги: #украина #бренды #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:53 01.07.2020
Польша возобновляет авиасообщение с Украиной

Польша возобновляет авиасообщение с Украиной

13:45 01.07.2020
В Украине запустили единый информпортал для туристов

В Украине запустили единый информпортал для туристов

11:37 01.07.2020
В Харькове открылся центр поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес"

В Харькове открылся центр поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес"

10:57 01.07.2020
В 10 областях Украины за сутки снизилось количество болеющих Covid-19, еще в одной не изменилось – СНБО

В 10 областях Украины за сутки снизилось количество болеющих Covid-19, еще в одной не изменилось – СНБО

10:05 01.07.2020
Украина продолжит поддерживать Молдову в процессе приднестровского урегулирования - Резников

Украина продолжит поддерживать Молдову в процессе приднестровского урегулирования - Резников

09:21 01.07.2020
В Украине 664 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 433 - выздоровели, 14 новых жертв вируса

В Украине 664 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 433 - выздоровели, 14 новых жертв вируса

08:16 01.07.2020
Украинцам с 1 июля повысят минимальную пенсию

Украинцам с 1 июля повысят минимальную пенсию

08:04 01.07.2020
Спасатели продолжают ликвидировать последствия наводнения в ряде западных областей Украины

Спасатели продолжают ликвидировать последствия наводнения в ряде западных областей Украины

07:10 01.07.2020
На Донбассе за сутки вторника ранены два военных вследствие обстрелов российских наемников

На Донбассе за сутки вторника ранены два военных вследствие обстрелов российских наемников

05:36 01.07.2020
В Кировоградской области мужчине грозит суд за незаконную порубку деревьев на сумму 3,8 млн грн

В Кировоградской области мужчине грозит суд за незаконную порубку деревьев на сумму 3,8 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин продлил ПСО на рынке газа для населения на месяц – до 1 августа

Правительство Украины выделило 340 млн грн на погашение долгов перед шахтерами госшахт

Кабмин утвердил выделение 35 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 на ремонт и строительство автодорог

Зеленский 1 июля вносит в Раду законопроект об "инвестнянях", гарантиях и льготах инвесторам на сумму свыше EUR30 млн

Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ до 2025г и определил первой на выход Антонову

ПОСЛЕДНЕЕ

Внедрение принципа "Загрязнитель платит" станет приоритетом в борьбе с промзагрязнениями - Абрамовский

Кабмин продлил ПСО на рынке газа для населения на месяц – до 1 августа

Правительство Украины выделило 340 млн грн на погашение долгов перед шахтерами госшахт

Газпром вернул Польше $1,606 млрд переплаты за газ - глава PGNIG

Кабмин утвердил выделение 35 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 на ремонт и строительство автодорог

Зеленский 1 июля вносит в Раду законопроект об "инвестнянях", гарантиях и льготах инвесторам на сумму свыше EUR30 млн

Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ до 2025г и определил первой на выход Антонову

ЕИБ выделит EUR 50 млн на строительство новых помещений для UNIT.City

Законопроект о риелторах позволяет совершать сделки с недвижимостью без привлечения брокеров – нардеп

Правительство накопило на ЕКС рекордные 75,7 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА