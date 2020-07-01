Газпром вернул Польше $1,606 млрд переплаты за газ - глава PGNIG

"Газпром" выплатил польскому покупателю PGNiG $1,606 млрд переплаты за газ по решению Стокгольмского арбитража.

Точную сумму выплаты озвучил в своем "Твиттере" глава PGNiG Ежи Квечинский: "Подтверждаю - получено на счет PGNiG. "Газпром" вернул 1 млрд 606 млн 345 тыс. 733,80 долларов вернул "Газпром". Для дотошных (скрупулезных)".

Ранее польская сторона давала лишь оценку ретроактивного платежа на уровне - $1,5 млрд. "Газпром" вообще не комментировал размер выплаты, хотя и уже отразил резерв под них в своей опубликованной отчетности.