Экономика

14:45 01.07.2020

Газпром вернул Польше $1,606 млрд переплаты за газ - глава PGNIG

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Газпром вернул Польше $1,606 млрд переплаты за газ - глава PGNIG

 "Газпром" выплатил польскому покупателю PGNiG $1,606 млрд переплаты за газ по решению Стокгольмского арбитража.

Точную сумму выплаты озвучил в своем "Твиттере" глава PGNiG Ежи Квечинский: "Подтверждаю - получено на счет PGNiG. "Газпром" вернул 1 млрд 606 млн 345 тыс. 733,80 долларов вернул "Газпром". Для дотошных (скрупулезных)".

Ранее польская сторона давала лишь оценку ретроактивного платежа на уровне - $1,5 млрд. "Газпром" вообще не комментировал размер выплаты, хотя и уже отразил резерв под них в своей опубликованной отчетности.

Теги: #газ #переплата #газпром #стокгольмский_арбитраж
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