Экономика

14:32 01.07.2020

Зеленский 1 июля вносит в Раду законопроект об "инвестнянях", гарантиях и льготах инвесторам на сумму свыше EUR30 млн

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Зеленский 1 июля вносит в Раду законопроект об "инвестнянях", гарантиях и льготах инвесторам на сумму свыше EUR30 млн

Президент Украины Владимир Зеленский вносит на рассмотрение Верховной Рады проект закона Украины "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" – так называемый закон о "инвестиционных нянях", сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

"Хочу развенчать мифы и мемы о "нянях", которые заполонили медиапространство и подчеркнуть, что данный законопроект в первую очередь о предоставлении ряда стимулирующих инструментов государственной поддержки инвестиционным проектам", - написала она в среду на своей странице в Faceboook.

В частности, по ее словам, законопроектом предусматривается: закрепление гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины на 15 лет, назначения инвестиционного менеджера, уполномоченного на сопровождение инвестора в процессе подготовки и реализации проекта; предоставление налоговых льгот – освобождение от уплаты налога на прибыль, освобождение от уплаты пошлины и НДС при ввозе в Украину нового оборудования; упрощенное предоставление в пользование земельных участков, необходимых для реализации проекта; строительство/реконструкция смежной инфраструктуры за счет государства (автомобильные дороги, электрические и газовые, тепловые сети, водные сети, инженерные коммуникации и т.д.).

"Хочу отметить, что общий объем государственной поддержки будет составлять до 30% от суммы инвестиций в проект", - подчеркнула Ковалив.

Она указала, что данный законопроект будет поддерживать украинских и иностранных инвесторов, сума инвестиций которых должна составлять минимум EUR30 млн. Они должны создать менее 150 новых рабочих мест со средней зарплатой работников не менее чем на 15% выше средней зарплаты в соответствующей сфере в регионе. Проекты должны быть реализованы за 5 лет, срок действия специального инвестиционного договора с правительством Украины – 15 лет.

"Хочу отметить, что государственная поддержка инвестиций – это важный фактор для инвесторов при выборе рынка для инвестирования. Это служит сигналом для инвесторов, что правительство соответствующей страны готов к долгосрочному сотрудничеству. Опыт соседних стран показывает, что наличие инструментов государственной поддержки является существенным конкурентным преимуществом в контексте наращивания объема стратегических инвестиционных проектов. За последние 20 лет Украиной привлечено в среднем в 3 раза меньше инвестиций, чем странами-соседями", - пояснила замглавы ОП.

Ковалив подчеркнула, что данным законопроектом государство хочет заверить инвесторов в политической готовности Украины к поддержке инвестиционной деятельности, и призвала Верховную Раду принять его в ближайшее время.

Теги: #инвестиции #законопроект #зеленский
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