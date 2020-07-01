Экономика

13:16 01.07.2020

Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ до 2025г и определил первой на выход Антонову

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Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ до 2025г и определил первой на выход Антонову

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил схему ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) до 2025 года.

Согласно подписанному президентом 30 июня указу №258, первой (до 1 июля 2020 года) ротация применяется к члену комиссии Елене Антоновой.

Еще через год ротация коснется Оксаны Кривенко (до 1 июля 2021 года), далее – Алексея Магды (до 1 июля 2023 года), потом Ольги Бабий и Дмитрия Коваленко (до 1 июля 2024 года), а после Руслана Кайдаша и Валерия Тарасюка (до 1 июля 2025 года).

Как сообщалось, согласно закону о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг, принятому в конце 2019 года, НКРЭКУ приобретает статус центрального органа исполнительной власти со специальным статусом, для чего не требуется проведения процедур, связанных с ликвидацией и реорганизацией государственных органов.

Действующие члены регулятора продолжают осуществлять свои полномочия в течение срока, который составляет разницу между шестью годами и сроком их пребывания на должности, но с учетом предусмотренной законом ротации. Ротации подлежат по одному члену регулятора до 1 июля 2020-2021 гг., а также до 1 июля 2023 года, затем – по два члена НКРЭКУ ежегодно до 1 июля 2024-2025 гг. Законом предусмотрена схема ротации членов НКРЭКУ с поименным списком, которую утверждает президент Украины.

Действующие члены комиссии Дмитрий Коваленко, Елена Антонова и Оксана Кривенко назначены на свои должности по результатам открытого конкурса 29 мая 2018 года, Ольга Бабий, Руслан Кайдаш, Алексей Магда и Валерий Тарасюк (избранный тайным голосованием главой НКРЭКУ 4 ноября 2019 года) – указами президента от 29 октября 2019 года без конкурсов.

Кабинет министров в конце июня 2020 года распорядился создать конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ, в которую вошли советник и.о. министра энергетики Сергей Чех, бывший член НКРЭ Юрий Андрийчук, экс-глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко, эксперт "Проекта энергетической безопасности" USAID и экс-секретарь конкурсной комиссии НКРЭКУ Светлана Голикова, бывший замминистра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин.

Теги: #зеленский #кадры #нкрэку
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